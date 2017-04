NIJE NI ČUDO DA VELIKANI LUDUJU ZA NJIM: Milanov tinejdžer čudesnom obranom zapalio internet

Nogometaši Milana doživjeli su senzacionalan poraz u 33. kolu talijanskog prvenstva, bolji je na San Siru s 2-1 bio Empoli.

Poraz Milana bio bi još i teži da na vratima nije bio čudesni 18-godišnjak Gianluigi Donnarumma. Mlađahni vratar se u nekoliko navrata istaknuo dobrim obranama, a ona iz 86. minute se pretvorila u apsolutni internetski hit.

Napadač Empolija je sam krenuo na gol i svi su već vidjeli loptu u mreži. No, ne i Donnarumma koji je nevjerojatnom reakcijom sačuvao svoj gol i nade svoje momčadi. Na njegovu žalost, Milan do kraja ipak nije uspio doći ni do boda. Nakon ovakve obrane nije ni čudo da je pola europskih velikana ludo za njim i pokušava ga dovesti u svoje redove…