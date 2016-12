NE ŽELI PRODULJITI UGOVOR: Real ostaje bez nezadovoljne zvijezde, u Juventusu ga čekaju raširenih ruku

Europskom prvaku Real Madridu ide sjajno ove sezone: vodeći je u španjolskoj Primeri, a posljednji poraz u službenoj utakmici je doživio još u travnju. No, nisu svi sretni na Santiago Bernabeuu.

Posljednjih se tjedana naveliko nagađa da će klub napustiti James Rodriguez koji je prije dvije godine došao iz Monaca uz odštetu od čak 75 milijuna eura. No, Kolumbijac se jednostavno ne uklapa u planove Zinedinea Zidanea i njegov se odlazak čini posve izvjesnim.

ŽELE DOVESTI RONALDA I NE PITAJU ZA CIJENU: Kinezi Realu nude 300 milijuna eura

TO SE ZOVE BOŽIĆNICA: Realovci premijama napunili džepove za tri osvojena trofeja



Želi važniju ulogu

James, međutim, neće biti jedini koji će potražiti izlaz s Bernabeua. Prema pisanju španjolskim medija, slijedit će ga i 24-godišnji Isco koji nije nimalo zadovoljan svojim statusom u Realu. Španjolski reprezentativac se u početnoj postavi nađe gotovo isključivo kad je ozlijeđen netko od trojca Modrić, Casemiro, Kroos.

Čelnici Reala već neko vrijeme pokušavaju s Icom dogovoriti produljenje suradnje, ali zasad bez uspjeha. I posljednjih su se dana vodili razgovori, ali Isco i dalje ne pokazuje namjeru za potpisivanje novog ugovora i ponavlja da želi imati jasnu ulogu u momčadi i počinjati najvažnije utakmice.

No, posve je jasno da mu to nitko u klubu ne može jamčiti i stoga je Iscov otac i agent sugerirao sinu da posluša ponude drugih klubova. U Premier ligi je više zainteresiranih momčadi, a i u Juventusu ga čekaju širom raširenih ruku i prate razvoj situacije. Ugovor s Realom mu traje do ljeta 2018. godine, a ako ga uskoro ne produlji, prodaja se čini jedinom opcijom.