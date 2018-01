REALOVA SEDMICA, BARCINA PETARDA: Modrić i Rakitić zabili u visokim pobjedama svojih momčadi

Barcelona je slavila protiv Betisa, Real Madrid protiv Deportiva

Nogometaši Barcelone i Real Madrida upisali su uvjerljive pobjede u susretima 20. kola španjolskog prvenstva, a među strijelce su se upisali Ivan Rakitić i Luka Modrić, a za obojicu hrvatskih reprezentativaca bili su to prvi golovi ove sezone. Barcelona je gostovanju pobijedila Real Betis 5-0, a Rakitić je bio jedan od najboljih igrača utakmice postigavši prvi pogodak, te potom upisavši asistenciju za 3-0.

Rakitić otvorio golijadu

Betis je održao ‘nulu’ u prvom poluvremenu, no Barca je u nastavku napunila mrežu kluba iz Seville. Barcelona je povela u 59. minuti nakon lijepe akcije koju je prvim pogotkom ove sezone okončao Rakitić. U 64. minuti je Leo Messi povisio na 2-0, a sve je bilo gotovo četiri minute kasnije kada je Luis Sarez postigao i treći gol za Baracu i to na Rakitićevu asistenciju. Do kraja susreta Messi u 80. i Suarez u 88. su zabili po još jedan pogodak za konačnih 5-0.



Real ispucao frustracije

Nakon što je u posljednja tri kola osvojio samo jedan bod, Real Madrid je sve frustracije ispucao na Deportivu iz La Corune pobijedivši sa 7-1, a među strijelce se upisao i Luka Modrić. U sezoni punoj kikseva loše je počelo za igrače Reala, jer su ih gosti izigrali u 23. minuti i Adrian Lopez je iz blizine pospremio loptu u mrežu. No, ubrzo je uslijedio preokret. U 32. minuti stoper Reala Nacho Fernandez zabija za 1-1, a deset minuta kasnije Gareth Bale prekrasnim udarcem dovodi “kraljeve” u vodstvo. Za 3-1 ponovno je strijelac Gareth Bale, koji je pogodio glavom u 58. minuti nakon kornera kojeg je izveo Toni Kroos.

Vodstvo Reala u 68. minuti povećao je Luka Modrić, koji je sa vrha kaznenog prostora lijepim udarcem pogodio za 4-1, i to mu je prvi gol ove sezone u španjolskom prvenstvu. U 76. minuti Modrića je zamijenio Mateo Kovačić, a Real je nakon toga zabio još tri gola. Dva puta je pogodio Cristiano Ronaldo (78, 84), a svoj drugi pogodak na utakmici postigao je stoper Nacho Fernandez (88).

Na ljestvici vodi Barcelona sa 54 boda, Atletico Madrid je drugi sa 43 boda, Valencia na trećem mjestu ima 40 bodova, a Real je tek četvrti sa 35 bodova.