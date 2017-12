IVAN KLASNIĆ SE VRAĆA!? ‘Nisam se oprostio od nogometa, imam ponudu za nastavak karijere’

Bivši hrvatski nogometni reprezentativac prošao je tri transplatacije bubrega

Iako će u siječnju napuniti 38 godina i premda već godinama nije zaigrao nogomet među profesionalcima na najvišoj razini te premda je iza njega treća transplatacija bubrega obavljena u listopadu u Zagrebu, bivši napadač hrvatske reprezentacije Ivan Klasnić otkrio je u razgovoru za Weser-Kurier da njegova karijera možda i nije gotova.

Teški dani su iza njega

“Nisam nov čovjek, ali mnogo je toga sad ugodnije. Mogu piti što i koliko želim, jesti što želim. Više ne moram ići na dijalizu. Život je sada jednostavniji i to je lijepo. Nije mi ni prije bilo loše, ja definitivno nisam tip koji se žali. U vrijeme kad sam morao na dijalizu smio sam unijeti 1,5 litara tekućine u tom razdoblju. U to se nije ubrajala samo voda, već i hrana koja ju sadrži poput juhe ili salate. Lijepo je biti bez tih zabrana, a i vrijeme koje sam provodio na dijalizi sad mogu koristiti na drugačiji način”, kazao je Klasnić i u opširnom razgovoru za izvor opisao što mu se sve događalo u razdoblju od prve transplatacije do danas.

Prelaskom na nogometne teme Klasnić je se osvrnuo na Werder, klub u kojem je proveo najuspješnije dane karijere ovjenčane dvostrukom krunom u sezoni 2003/04, priznao je i da ga ne zanima trenerski posao, ali vidi se u menadžerskim vodama. No…

Novi motor

“Poslije posljednje transplatacije bubrega dobio sam jednu ponudu da nastavim igrati, možda je to još uvijek za mene opcija. Imam vremena do ljeta da se dovedem u dobru formu”, iznenadio je Klasnić i dodao:

“Nisam još imao oproštajnu utakmicu, volio bih ju imati na Weserstadionu, o čemu smo već pričali. No, sad imam novi bubreg, a to vam je kao promjena motora na automobilu. Sad imam novi. Nakon prve transplatacije sam se vratio nogometu, zašto tako ne bi bilo i sada?”