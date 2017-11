NAPOKON KRAJ PROBLEMA ZA ISTRU 1961? Danas se očekuje pozamašna uplata i ime novog vlasnika

NK Istra 1961 danas bi trebala dobiti novog vlasnika no još nije poznato hoće li to biti Eduard Brunner ili jedna švicarska korporacija.

Premda su mediji najavili kako će do petka potencijalni kupac NK Istre 1961, austrijski menadžer Eduard Brunner zaključiti kupovinu većinskog paketa Istre 1961, taj se rok produžio do petka u 24 sata te ukoliko do tada na račun pulskog prvoligaša ne sjedne oko 2,5 milijuna kuna kojim će se klupski račun odblokirati, započet će se pregovori s drugom stranom odnosno sa švicarskom korporacijom koja je također iskazala interes za kupovinom, neslužbeno doznaje Hina iz izvora bliskih klubu.

Transakcija još nije realizirana

Naime, iako je operativni direktor Istre 1961 Darko Podnar prije par dana u izjavi za novinare poručio da je po informacijama kojima raspolaže uplata spremna te da će novac na klupski račun “leći” najkasnije u petak, još uvijek ova “transakcija” nije realizirana.

“Ukoliko se taj scenarij izjalovi, onda je za očekivati da će se na “Drosini” okrenuti švicarskoj poslovnoj grupaciji, koja je navodno još uvijek zainteresirana za kupnju pulskog prvoligaša” – doznaje se iz istog izvora.



Dolazak austrijskog menadžera očekuje se tijekom poslijepodneva, a prema podacima iz kluba nedjeljna prvenstvena utakmica protiv splitskog Hajduka (18.00 sati) nije pod znakom upitnika, što je potvrdio i trener Istre 1961 Darko Raić Sudar na konferenciji za novinare održanoj u petak u klupskim prostorijama.

Krenula porodaja ulaznica za utakmicu s Hajdukom, od petka i na blagajni na sjeveru – https://t.co/NyLjTLfY1j pic.twitter.com/5EGosD3g0R — NK Istra 1961 Pula (@NKIstra1961Pula) November 16, 2017

U svakom slučaju, bez obzira na rasplet cijele ove situacije oko predaje vlasništva, dobra vijest za istarske ljubitelje nogometa glasi da će se utakmica između Istre 1961 i Hajduka u nedjelju odigrati. Naime, u pulskom su klubu osigurali novac za organizaciju ovog nedjeljnog susreta pa se shodno tome i ulaznice već nalaze u online prodaji, a od danas će se one moći kupiti i na blagajni ispod sjeverne tribine “Drosine”.