NAJVEĆA PRIČA EUROPSKE LIGE: Plešu balet, pišu knjige, organiziraju izložbe i – razvaljuju na travnjaku

Oni plešu balet, pišu knjige i organiziraju likovne izložbe, međutim nogometaši švedskog prvoligaša Östersunda su i jedno od najugodnijih iznenađenja Europske lige.

Prije samo četiri godine Östersund je igrao u trećoj ligi, no danas je ovaj klub iz središnje Švedske jedna od najzanimljivijih priča nogometne Europe. Gotovo nevjerojatno zvuči podatak kako je Östersund u svojoj prvoj prvoligaškoj sezoni stigao do Europe i to kao pobjednik nacionalnog Kupa, a potom u europskoj premijeri izborio natjecanja po skupinama Europske lige.

Izveli Labuđe jezero

Östersund ili ÖFK, kako ga zovu Šveđani, morao je proći kroz tri pretkola i na tom putu je izbacio turskog velikana Galatasaray na čijoj klupi sjedi naš Igor Tudor, a potom i luksemburšku Folu Esch, te grčkog doprvaka PAOK. U šest susreta u kvalifikacijama Šveđani su upisali četiri pobjede, te po jedan remi i poraz.

Ždrijeb ih je smjestio u skupinu J zajedno s Atletico Bilbaom, Herthom Berlin, te Zorjom Lugansk. Većina stručnjaka je smatrala kako španjolski i njemački sastav neće imati većih problema. Međutim, nakon dva kola na vrhu skupine nalazi se Östersund sa šest bodova nakon što je u prvom kolu u Ukrajini porazio Zorju 2-0, a potom na svom travnjaku Herthu 1-0. Zorja je druga s tri boda, dok Athletic i Hertha imaju po jedan bod.



Međutim, igrači ÖFK-a nisu obični nogometaši. Oni zajedno pišu knjigu, organiziraju likovne izložbe, izveli su Labuđe jezero, balet Petra Iljiča Čajkovskog. Izbjeglicama doniraju ulaznice, čak su organizirali kvartovske ophodnje kako bi pomogli lokalnim ženama da se sigurno noću vraćaju kući.

“Mnogi od njih su odbačeni iz drugih klubova. Smatralo se da nisu dovoljno dobri. Međutim, kada smo ih spojili u okruženju poput našeg, postali su fantastični igrači u Europi”, kazao je tvorac švedskog čuda, Englez Graham Potter (42).

‘Želimo da budu bolje osobe’

“Naša europska pustolovina za sada prolazi sjajno. Dečki uživaju u svakom nastupu i to je najvažnije. Mislim da još nisu niti svjesni uspjeha koji su ostvarili”, dodao je do sada malo poznati engleski stručnjak.

Potter i predsjednik kluba Daniel Kindberg s ponosom naglašavaju kako nisu stvorili klub, već “Akademiju kulture”. Oni su to učinili ne samo kroz talent i naporan rad, već i kroz jedinstveni pristup timskom vezivanju. Zajedno su stvorili okruženje kao nitko drugi u svijetu nogometa, asimilirajući igrače iz Nigerije, Gambije, Gane i Iraka.

“Pokušavamo izgraditi momčad koja se osjeća ugodno u neugodnim situacijama. Iz nogometne perspektive, postavljanje mladih nogometaša u situacije u kojima moraju pjevati i plesati, ili raditi nešto što im nije poznato, pomoglo nam je izgraditi zajedništvo i duh momčad. Onda je bilo lakše raditi na terenu. Željeli smo postići da budu bolji kao osobe, a ne samo kao igrači. Da postanu hrabriji i samouvjereniji, da razumiju jedni druge” otkrio je Potter.

Tako svake godine svi igrač, stručni stožer, ali i predsjednik, te uredski službenici u lokalnom kazalištu izvedu jednu predstavu. Posljednji put to je bio balet Labuđe jezero.

“U klubu imamo i niz radionica. One su nam važne za dvije stvari. Jedna je hrabrost, a druga je donošenje odluka”, dodao je Potter.

‘Mislio sam – ovaj je lud’

Potter je veći dio karijere proveo u engleskim niželigašima, a vrhunac je karijere imao u Southamptonu u čijem dresu je skupio šest nastupa u Premiershipu. Nakon prekida karijere diplomirao je društvene znanosti na Open University (OU), najpoznatijem britanskom sveučilištu posvećenom isključivo učenju na daljinu, te počeo raditi kao trener na sveučilištu Hull. Ubrzo je postao pomoćnik izbornika sveučilišne reprezentacije Engleske te preuzeo sveučilište Leeds gdje je završio ‘masters’ iz upravljanja i emocionalne inteligencije. Upravo je znanja koja je stekao na sveučilištu primijenio na momčad i uspio.

Pomoćni trener Billy Reid, bivši menadžer Hamilton Academicala, sa smiješkom je dodao:

“Kad sam prvi put došao, rekao mi je da ćemo napraviti umjetničku izložbu slika. Mislio sam – ovaj je lud, ovdje ću ostati jednu minutu. Bio sam potpuno izvan svoje zone udobnosti, jer očajno crtam. Ali nije trebalo dugo shvatiti da nije riječ o slikanju slika, već o povezivanju zajednice i učenju novih ideja.”