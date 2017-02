NAJAVLJEN PROJEKT KOJI ĆE BITI NA PONOS HRVATSKE: Osijek gradi moderni nogometni kamp

Na proslavi 70. rođendana NK Osijeka kao novi projekti najavljeni su izgradnja nogometnog kampa, s nekoliko igrališta i manjim stadionom.

Kako Glas Slavonije javlja, predstavnici NK Osijek, predsjednik Uprave Ivan Meštrović i predsjednik Nadzornog odbora Lőörinc Mészáros, predali su osječkom gradonačelniku Ivici Vrkiću pismo namjere za gradnju kampa NK Osijek na Pampasu. Tim činom postaje jasno kako će gradnja toga objekta važnog za NK Osijek uskoro i početi.

Planirano desetak terena za trening i manji stadion

U njemu je planirano desetak terena za trening i manji stadion, kapaciteta oko 3500 mjesta, na kojem će NK Osijek igrati svoje utakmice dok se bude gradio, najvjerojatnije, posve novi stadion u Gradskom vrtu, piše spomenuti slavonski dnevni list.

Meštrović je kazao kako će kompleks Pampas zaživjeti. Dodao je i kako će se to uz pomoć gradonačelnika Ivice Vrkića dogoditi u najkraćem mogućem roku.

“Uvjeren sam da ćemo već sljedeće godine razgovarati u kampu na Pampasu. Istina, on tada neće biti posve dovršen, ali će imati već vidljive obrise onoga što sve planiramo tamo izgraditi”, rekao je Meštrović.

Čeka se odluka oko radova na stadionu u Gradskom vrtu

Nakon gradnje kampa sljedeći korak bit će radovi na stadionu u Gradskom vrtu.

“Zasad još nismo donijeli definitivnu odluku hoćemo li graditi novi ili ćemo preuređivati postojeći stadion. No izvjesnije je kako će doći do gradnje posve novog stadiona, jer i sami znate koliko je zahtjevno i teško preuređivati objekt koji je građen prije 40 godina, i to ne do kraja niti po standardima koji vrijede danas. Stadion će ostati u Gradskom vrtu, a bit će kapaciteta oko 10.000 gledatelja”, izjavio je Meštrović.

Stoga, sad se postavlja pitanje: Je li Osijek odustao od gradnje nacionalnog stadiona?

“Nama se jako žuri, a državna administracija je sporija i neće nas moći pratiti. Zato idemo na gradnju klupskog stadiona”, zaključio je Meštrović.