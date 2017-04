MONSTRUOZAN START TERZIEVA: Aldo Drosina je zanijemila zbog divljačkog nasrtaja na domaćeg igrača

U 31. kolu HNL-a nogometaši Hajduka su na gostovanju u Puli na Aldo Drosini pobijedili domaću Istru 2-0.

Bila je to još jedna dobra partija Hajduka koji je stigao do četvrte uzastopne prvenstvene pobjede. Nogometaši Joana Carrilla posljednjih su tjedana pobjeđivali Cibaliju, Dinamo i Split, a sada se na identičan način obračunali s Istrom. U te četiri utakmice hajdukovci su postigli 12 golova, a primili svega dva. Strijelci u novoj pobjedi Hajduka bili su Ante Erceg i Marko Futacs. No, idemo redom…

Erceg zabio svoj 10. prvenstveni pogodak ove sezone

Splićani su iz prve prave akcije u 19. minuti stigli do pogotka. Jefferson je brzo izveo jedan slobodan udarac, te odigrao loptu u noge za mađarskog napadača Futacsa koji sjajno iz prve u mat-situaciju izbacuje Ercega. Napadač Hajduka izašao je sam na vratara domaćih Ivušića i bez problema postigao svoj 10. prvenstveni pogodak ove sezone za slavlje Torcide u gostujućem sektoru.

Futacs zabio svoj 11. prvenstveni pogodak ove sezone

Istra je igrala sjajno u prvom poluvremenu i zabila preko Burića, ali je pogodak opravdano poništen zbog zaleđa. Hajduk je u 32. minuti zabio za 2-0. Ponajbolji igrač Hajduka Nikola Vlašić prebacio je loptu na drugu stativu gdje je bio Savvas. Grk je bio pucao, Istra uspjela očistiti loptu s gol crte, ali samo do Futacsa koji je lagano pogodio gol s pet metara, svoj 11 u sezoni.

U 4. minuti sudačke nadoknade, Terziev je napravio monstruozni faul nad igračem Istre na samom centru igrališta. Za zatvor! Bilo je to u potpunosti nepotrebno i opasno. Startao je otvorenim džonom na zglob i sudac Pajač opravdano mu je pokazao izravni crveni karton. Glup i nepromišljen potez bugarskog stopera u svakom slučaju.