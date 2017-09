MODRIĆ OPET ODUŠEVIO ŠPANJOLCE: ‘Luka nije The Best, ali je najbolji. Bio je užitak gledati ga’

Kapetan hrvatske nogometne reprezentacije Luka Modrić ponovno je zaslužio pohvale španjolskih medija za svoju igru u pobjedi Real Madrida na gostovanju kod Borussije Dortmund (3-1) u 2. kolu Lige prvaka.

Real Madrid je tek u sedmom međusobnom susretu u Njemačkoj uspio pobijediti Borussiju Dortmund, a Modrić je bio jedan od najboljih pojedinaca na terenu. Odličnu je igru okrunio asistencijom Cristianu Ronaldu za konačnih 3-1, a istaknuo se i prilično bizarnim i nepotrebnim žutim kartonom u prvom poluvremenu kad je sucu išao dokazivati da je krivo postavio živi zid.

‘Momčad se kreće kako on želi’

Marca je svoje oduševljenje Lukinom igrom izrazila već u naslovu: Modrić nije The Best, ali je najbolji. Aluzija je to na FIFA-inu nagradu The Best namijenjenu najboljem svjetskom nogometašu.



Pase de Modric y fogonazo poderoso de Cristiano Ronaldo, doblete magistral para sacudirse la sal. Real Madrid vence 1-3 al Borussia Dortmund pic.twitter.com/k2tfTJlmvw — GeorgeMartinsRMFC (@GeorgeMartins02) September 26, 2017

“Luka je Relov termometar. Momčad se kreće onako kako on želi. Ponovno je bio užitak gledati ga kako proigrava iz pozadine, kako izbjegava pritisak suparnika baletnim potezima”, piše Marca.

‘On i Kroos su bili glavni’

Igru hrvatskog maestra pohvalio je i drugi madridski sportski dnevnik AS.

“Zajedno s Kroosom je bio glavni kad je Real imao loptu u posjedu. On i Nijemac su znali kada treba usporiti, a kada ubrzati igru, ovisno o potrebi momčadi. Asistirao je Cristianu za treći gol”, piše AS.