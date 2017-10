MARCA DOZNALA STROGO ČUVANU TAJNU: Evo tko su dobitnici FIFA-inih nagrada, novo priznanje i za Modrića

Španjolski dnevni list Marca tvrdi da je u posjedu imena dobitnika prestižnih nagrada The Best koje će drugu godinu zaredom dodijeliti Međunarodna nogometna federacija (FIFA).

Nagrade će biti dodijeljene u ponedjeljak u Londonu, a Marca je navodno uspjela doznati laureate. Najboljim nogometašem svijeta, kojeg biraju kapetani reprezentacija, izbornici, novinari i navijači iz cijelog svijeta, očekivano će biti proglašen Cristiano Ronaldo koji je drugu godinu zaredom predvodio Real Madrid do naslova europskog prvaka. Ronaldo je i lani dobio nagradu The Best za najboljeg igrača svijeta, ispred Lionela Messija i Antoinea Griezmanna. Ove je godine, pak, ako su informacije Marce točne slavio ispred Messija i Neymara.

NOVA ZVIJEZDA SPURSA OBOŽAVA MODRIĆA: Englez strpao Hrvata u džep pa sipao komplimente na njegov račun

Zidane trener godine

Nama je puno zanimljivija informacija da je kapetan hrvatske reprezentacije Luka Modrić navodno ponovno izabran u momčad godine koju zajednički biraju FIFA i Sindikat nogometaša FIFPro. Modrić je i prošle dvije godine bio u najboljoj momčadi, a od suigrača iz Reala ove mu godine društvo prave Ramos, Marcelo, Kroos i Ronaldo.



🚨 Cristiano Ronaldo y Zidane serán coronados el lunes como mejor jugador y mejor entrenador del mundo https://t.co/6gsZ7uUvJf #TheBest — MARCA (@marca) October 20, 2017

Dodajmo da je prema Marcinim informacijama trener godine Zinedine Zidane, dok je najbolji golman Juventusov kapetan Gianluigi Buffon.