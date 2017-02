LOVREN POPUT USAINA BOLTA I BONA VOXA: Klopp poslao svog aduta u Njemačku po spasonosno rješenje

Hrvatski nogometni reprezentativac i član Liverpoola Dejan Lovren (27) otputovao je u Njemačku na tretman ozlijeđenog koljena.

Jürgen Klopp je prošli tjedan odveo svoje nogometaše na kratke pripreme u La Mangu, ali Lovren je zbog problema s koljenom ostao u Engleskoj. Zbog iste je ozljede propustio i posljednje dvije utakmice u Premier ligi, poraz od Hull Cityja (0-2) i pobjedu protiv Tottenhama (2-0).

Nisu stradali ligamenti

Liverpoolova momčad se u nedjelju vratila iz Španjolske, a isti je dan Lovren otputovao u München kod slavnog dr. Hans-Wilhelma Müller-Wohlfahrta, liječnika njemačke nogometne reprezentacije. Müller-Wohlfahrt je nekad radio u Bayernu, a u svojoj je klinici posljednjih godina pomagao brojnim slavnim sportašima, poput Usaina Bolta, Paule Radcliffe i Stevena Gerrarda, ali i drugim slavnim osobama, primjerice Bonu Voxu, pjevaču grupe U2.



U Liverpoolu je postojao strah da su Lovrenu stradali ligamenti, ali to je otklonjeno nakon pregleda. No, problem i dalje postoji i Klopp je to sada odlučio riješiti slanjem hrvatskog stopera u Njemačku, piše The Sun.

Od dolaska njemačkog stručnjaka na Anfield, Lovren se nametnuo kao stup obrane, neizostavni član udarne momčadi. Ove je sezone skupio 20 nastupa u Premier ligi i uspio postići dva gola, u pobjedama protiv Chelseaja (2-1) i Crystal Palacea (4-2).