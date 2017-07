LOVA DO KROVA: Otkriveno koliko će senzacionalno Hajdukovo pojačanje iz Barce zarađivati u bijelom dresu

Hajduk radi odličan financijski posao.

Splitski klub ne posluje s gubicima, platni razredi podignuti, a dvojica ovoljetnih pojačanja postali su najplaćeniji igrači. Mađar Marko Futacs izborio se za to lani, ali njegovu mjesečnu plaću od 19.000 eura, kako pišu Sportske novosti, sad su premašili novopridošli igrač Barcelone B Borja Lopez (20.000 eura) i Josip Radošević, koji je igrati za 25.000 eura (185.000 kuna) mjesečno!

“Imao sam ponudu iz druge španjolske lige i još neke ponude iz inozemstva. Ali, nijedna nije bila konkretna kao ponuda Hajduka. Za mene je veliki izazov igranje europskih utakmica, to nikada nisam osjetio niti probao”, rekao je za SN Borja Lopez (23), pojačanje iz Barcelone, pa otkrio:

“Čekao sam da završi sezona u Barceloni B gdje smo tražili prolaz do druge lige. Kada smo to ostvarili, nisam više razmišljao nego sam prihvatio ponudu Hajduka. Preskočio sam i odmor, samo je tri dana prošlo od završetka prvenstva u Segundi B do mog dolaska u Sloveniju na pripreme Hajduka.”



“Luis Enrique me doveo u Barcelonu i da nije otišao s Camp Noua, ja bih najvjerojatnije ostao. Takav sam dojam imao.”

Imao je priliku birati i uzeo je svoj omiljeni broj – tri. Borja Lopez, puno ime i prezime pisat će na njegovu dresu i nosit će trojku poput svog idola Piquea. No, Lopez ističe kako nije zbog njega uzeo trojku.