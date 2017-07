LOV NA LIGU PRVAKA: Rijeka nakon prave drame i produžetaka saznala prvog suparnika

Hrvatski nogometni prvak Rijeka doznao je ime suparnika u 2. pretkolu Lige prvaka. Bit će to velški The New Saints.

Velški prvak je u uzvratnom susretu 1. pretkola na gostovanju nakon produžetaka pobijedio gibraltarskog prvaka Europu 3-1, nadoknadivši domaći poraz 1-2. The New Saintsi ili skraćeno TNS su u 90 minuta slavili s 2-1, anuliravši tako zaostatak iz prvog dvoboja, a potom su u produžetku zabili za prolaz.

Tri minute kaosa

Gosti su već u prvom poluvremenu vodili 2-0 autogolom Ivana Moye (37) i pogotkom Scota Quigleyja (41). U 53. minuti Europa je smanjila pogotkom Liama Walkera iz kaznenog udarca izjednačivši rezultat iz prve utakmice. No, potom su uslijedile tri minute kaosa koje su odlučile utakmicu. Europa je od 57. do 59. minute ostala bez dvojice igrača i tako gostima širom otvorila vrata prolaza. U 57. minuti je pocrvenio Kike Gomez zbog oštrog prekršaja, dok je Alex Quillo dobio žuti zbog prigovora. No, samo minutu kasnije Quillo je zaradio još jedan žuti karton, a time i crveni. Zanimljivo, Gomez i Quillo su bili strijelci u prvoj utakmici koju je Europa dobila.





Europa je i s dva igrača manje uspjela dogurati do produžetka, no u 104. minuti je Quigley zabio za 3-1 nakon čega je TNS mirno priveo susret kraju.

The New Saintsi su najtrofejniji velški sastav s rekordnih 11 titula prvaka. Međutim, dodajmo kako vodeći velški klubovi nastupaju u engleskim ligama. U Premiershipu nastupa Swansea City, u Championshipu Cardif City, a u nižim ligama Newport County, Wraham…

Prva utakmica 11. ili 12. srpnja

TNS je osvojio naslov velškog prvaka posljednjih šest godina i svaki put zapeo u 2. pretkolu LP. Izbacivali su ga danski Midtjylland, švedski Helsingborgs, poljska Legia, slovački Slovan iz Bratislave, te mađarski Videoton i ciparski APOEL. Samo jednom je stigao do trećeg pretkola Lige prvaka i to 2010. kada ga je zaustavio Anderlecht s dvije pobjede (3-1, 3-0).

Prvu utakmicu Rijeka će igrati kod kuće 11. ili 12. srpnja, a uzvrat je 18. ili 19. srpnja.