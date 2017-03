LIVAJA NAKON OPTUŽBI DA JE BACIO DRES MOMČADI: ‘Malo sam se glupo ponio, ali ne shvaćam što se piše’

Prije nekoliko dana objavljena je vijest o kaosu u svlačionici Las Palmasa do kojeg je došlo nakon pobjede momčadi protiv Villarreala, a kojem je svojim ponašanjem pridonio hrvatski nogometaš Marko Livaja.

On je, navodilo se, navodno ljutit što nije dobio minutažu u toj utakmici po njenom završetku bacio klupski dres, na sve se nadodalo i iščašeno ponašanje suigrača, a sve rezultiralo zaključkom kako će trener Quinque Setien podnijeti ostavku.

LIVAJA NAPRAVIO CIRKUS U SVLAČIONICI: Ljutiti hrvatski nogometaš i društvo natjerali trenera na otkaz

Da to nije bilo baš tako tvrdi prozvani Livaja u razgovoru za Sportske novosti.



“Pojedini mediji, za koje ne dajem intervjue, pišu što ih volja. S njima ne želim ni razgovarati o tome. A što se dogodilo? Skinuo sam marker i bacio ga na klupu. Nisam bacio dres niti je bilo ikakvih incidenata u svlačionici, u subotu smo imali trening i sve je bilo normalno i u redu. A što se tiče trenera, on je prije mjesec i pol dana dobio ponudu za novi ugovor, tada je uzeo nekoliko tjedana da razmisli, i, eto, sada je objavio da napušta klub na kraju sezone. Sama ta kronologija govori da su razlozi sasvim neki drugi i da nemaju nikakve veze sa mnom. Nije istina da nema kontrolu nad svlačionicom jer da je tako, on bi odmah otišao, ne bi ostao do kraja prvenstva”, tvrdi Livaja koji na upit zašto je bacio marker nudi ovakav odgovor:

“Bio sam malo ljutit što nisam igrao, naime prije toga me zbog kartona nije bilo protiv Espanyola, a u prethodnoj sam utakmici s Osasunom dao gol i igrao odlično. Htio sam pomoći ekipi, zbog toga sam se pomalo glupo ponio, ali porazgovarao sam s trenerom i nije imao nikakve zamjerke, kazao je da je sve u redu. Zato ne shvaćam što pojedini hrvatski mediji pišu.”