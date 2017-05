KRALJEVI PADANJA: Ovih deset glumaca žešća su sramota za nogomet

Malo koja nogometna utakmica prođe bez pokušaja pojedinaca da prevare suca svojim padovima bilo (po mogućnosti) u šesnaestercu, bilo na nekom drugom dijelu terena kako bi vratili loptu u posjed svoje momčadi ili za nju izborili najstrožu kaznu, javnu opomenu, isključenje suparnika…

Internetsko izdanje magazina Four Four Two podsjeća na neke legendarne padove i pokušaje prevara, prozvavši deset ponuđenih najsramotnijima u povijesti nogometa.

Knut Anders Fostervold (1999., Molde – Stabæk)





Bryan Carrasco (2011., Ekvador U20 – Čile U20)

Morten Gamst Pedersen (2009., Arsenal – Blackbourn)

Robert Meier (2005., Duisburg – Köln)

Fernando Torres (2010., Španjolska – Čile)

Patrick Vieira (2004., Liverpool – Arsenal)

Alberto Gilardino (2007., Celtic – Milan)

Steven Taylor (2005., Newcastle – Aston Villa)

Kyle Lafferty (2012., Sjeverna Irska – Azerbajdžan)

Sergio Busquets (2010., Barcelona – Milan)