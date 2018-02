KOS PONUDIO BRANCU PRODULJENJE UGOVORA I BOCNUO HNS: ‘Kad bi malo otvorili oči i vidjeli što mi radimo…’

Predsjednik Uprave HNK Hajduk Ivan Kos sudjelovao je na predstavljanju 18. Splitskog polumaratona koji se 25. veljače održava u Splitu, a ujedno je razgovarao s novinarima o prijelaznom roku, ali i ostalim temama iz hrvatskog nogometa.

Ovog vikenda vraća se HNL, a Hajduk u nedjelju igra protiv Cibalije u Vinkovcima.

“Odlučili smo priču graditi dugoročno”

“Ambicije su uvijek najviše, Hajduk ih mora tražiti po povijesti i tradiciji. Navijači uvijek teže najvišem cilju, mi smo odlučili graditi priču dugoročno, napravili smo iskorak u dovođenju igrača i pokazali da su nam ciljevi podjednaki, samo je stvar vremena kada ćemo do njih doći. Jedan od njih za ovu sezonu je i Kup, ali imamo još niz stvari za odraditi da bi došli do konačnih ciljeva, za koje treba vremena. Primarno smo fokusirani na dobre temelje, financije i Akademiju”, rekao je Kos novinarima te natuknuo kako bi još moglo biti promjena do kraja prijelaznog roka, ali kako su u klubu s većinom stvari zadovoljni.

Hajduk je nedavno napravio analizu stanja u hrvatskom nogometu, ali povratne informacije iz Hrvatskog nogometnog savez nisu dobili.

“Dobili smo indirektnu potvrdu da smo bili u pravu”

“Nemamo povratne informacije, na žalost nema nikakve komunikacije između saveza i najvećeg hrvatskog nogometnog kluba i žalosno je da tako funkcioniramo. Mi smo napravili dokument koji bi im trebao otvoriti oči. Tijekom prošle godine poslali smo im desetak zahtjeva, kontinuirano pokušavamo, ali odgovora nema. Jedino što smo dobili indirektnu potvrdu da smo bili u pravu, je zbog toga što je savez većinu tih zahtjeva počeo prihvaćati, počeo je raditi na poboljšanju infrastrukture, projektima kroz europske fondove… Kad bi malo otvorili oči i vidjeli što i kako mi to radimo, mislimo da bi nam hrvatski nogomet puno brže krenuo prema naprijed, jer u ovom trenutku ne ide u smjeru u kojem svi to želimo”, istaknuo je predsjednik Hajduka.

U javnosti se sve češće spominje kako reprezentacija jednostavno mora igrati Hajduku.

Utakmice reprezentacije u Splitu samo kozmetika

“Puno je predradnji koje se moraju dogoditi da bi do toga došlo. Mora doći do mnogih strukturnih, generalnih promjena u Savezu. Ovo je samo kozmetika, a mi kozmetiku nećemo podržavati”, objasnio je Kos te rekao kako je ponudio produženje suradnje sportskom direktoru.

“Mario Branco radi izvrstan posao, što govore i brojke izlaznih i ulaznih transfera. Ugovor mu je ponuđen, i ja se nadam da će ga on i potpisati”, zaključio je.