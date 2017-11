KOPIĆ POBIJEDIO I POSLAO PORUKU TORCIDI: ‘Bacat ćemo se na glavu koliko je to moguće’

Hajduk je na Aldo Drosini odigrao odlično prvo poluvrijeme u kojem je zabio tri gola što mu je bilo dovoljno da dođe do pobjede. U drugom poluvremenu, Bili su smanjili gas i Istra je to iskoristila, ali nije mogla do prekreta i Hajduk je slavio sa 3-1.

KOPIĆ DEBITIRAO POBJEDOM: Hajduk izgledao fantastično, ali samo u prvom poluvremenu, Torcida vrijeđala igrače

“Znali smo da je ovdje izuzetno teško igrati, apsolutno sam ponosan na dečke i način na koji su igrali. Odigrali smo odličnih 45 minuta, a nakon toga smo se trudili da zadržimo stabilnost i balans. Bili smo svjesni da će Istra u nastavku preuzeti rizik. Znam koliko je momcima bilo teško i u konačnici sam zadovoljan s osvojena tri boda. Istri čestitam na svemu što rade u teškim trenucima u kojima egzistiraju”, rekao je novi strateg Hajduka Željko Kopić.

‘Nije realno dominirati tako cijelu utakmicu’

“Mi smo u prvom poluvremenu što se tiče energije, kvalitete i ideje odigrali sjajno. Kad bismo mogli na taj način odigrati svih 90 minuta, onda bi to izgledalo čak i nadrealno. Ovo je težak teren, Istra je kvalitetna momčad, gledali smo da uvođenjem Pešića dođemo do tranzicija da rezultat bude uvjerljiviji, ali nije ni realno da dominacija iz prvog poluvremena traje cijelu utakmicu”, prenosi Dalmatinski portal.



‘Spremni smo stvati okrenuti na bolje’

Nakon lijepih poruka o Vukovaru, Torcida je krenula s vrijeđanjima igrača, a pokazali su i transparent “Odgovornost, a ne demagogija!” pokraj kojega je stajao crtež ptice kosa na putujućoj raketi.

“Slika mi je jasna i na nama je da igrom koju smo prikazali u prvom poluvremenu ljudima pokažemo da je to momčad koja se spremna bacati na glavu do razine koliko je to moguće. Želim da se takvim pristupom pokažemo svima koji Hajduk vole, te da smo spremni stvari okrenuti na bolje.”

Kopić je u momčad vratio Saida koji mu se odužio pogotkom:

“Said je odigrao dobru utakmicu, kreirao je svojim kretanjima prilike za suigrače i sebe, odigrao je kako smo od njega tražili.”