KONAČNO SE OGLASIO I SLOMLJENI MANDŽUKIĆ EMOTIVNOM PORUKOM: ‘Teško je ovo prihvatiti’

I am proud to be a part of this team and this club – we had an incredible season with great wins we'll remember forever and two big trophies and celebrations at the end. CL final loss is difficult to deal with, but we'll use it as an inspiration to be even better next year and deliver a trophy this club and its fans deserve 🏆 I'm sad to hear about injured fans in Turin, and I hope everybody is going to heal and get better 🙏🏼 Not the best night for Juve fans, but we had a lot of great ones this year – and we'll have even more next season 💪🏼 Sono fiero di essere parte di questa squadra e di questo club – abbiamo avuto una stagione incredibile con grandi vittorie che ricorderemo per sempre e alla fine due grandi trofei e celebrazioni. Una sconfitta nella Finale di Champions League è difficile da accettare, ma la sfrutteremo come ispirazione per fare anche meglio la prossima stagione e conquistare un trofeo che questo club e i suoi fans meritano 🏆 Sono triste nell'apprendere dei tifosi feriti a Torino e spero che tutti si rimettano al meglio 🙏🏻 Non la serata migliore per i tifosi della Juve, ma ne abbiamo avute di grandiose quest'anno – e ne avremo ancora di più la prossima stagione🏳🏴 🇮🇹❤️🇭🇷💪🏻 #forzajuve #finoallafine #neverstop #juvespirit #stepbystep #teamwork #mm17🌪

