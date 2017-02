KONAČNI PAD DAVORA ŠUKERA? Bivši predsjednik odbacuje ideju o povratku na čelo HNS-a

Još otkako je predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović krajem prošle godine svojom izjavom dala naslutiti da više ne podržava vodstvo Hrvatskog nogometnog saveza (HNS), krenula su nagađanja o smjeni njegova predsjednika Davora Šukera.

Predsjednica nije primila Šukera tijekom posjeta prvog čovjeka UEFA-e Aleksandra Čeferina, a nakon toga je dala prilično znakovitu izjavu.

PREDSJEDNICA NAKON SASTANKA SA ŠEFOM UEFE: ‘Nogomet treba depolitizirati i vratiti ga onima koji ga vole’

ŠUKER I DRUŠTVO POTPUNO IZGUBILI KOMPAS: ‘Protiv čelnika HNS-a se vodi specijalni medijski rat’



Predsjedničin palac dolje

“Pozivam sve odgovorne da kroz cjelovitu i dosljednu primjenu Zakona o sportu te depolitizaciju nogometa i otvorenost za transparentan rad usklađen s potrebama šire nogometne zajednice, dokažu kako nogomet može biti nositelj pozitivnih vrijednosti našeg društva. Nogomet se ne igra samo zbog novca, prodaje igrača i uglednika u ložama. Igra se zbog onih koji ga vole, zbog navijača, bili oni organizirane navijačke skupine ili obitelji koje bi htjele popodne provesti uz nogometne terene i televizijske prijenose, kao i svih onih koji se amaterski ili profesionalno bave tim sportom. Ti ljudi su snaga nogometa i njima se nogomet mora vratiti”, rekla je tada Grabar-Kitarović.

Mnogi su njezinu izjavu doživjeli kao okretanje palca dolje Šukeru i društvu iako su iz HNS-a to odmah nazvali specijalnim medijskim ratom protiv njih. U svakom slučaju, priče o Šukerovom odlasku su se intenzivirale posljednjih dana po raznim medijima, a kao mogući kandidat za njegova nasljednika spominje se Branko Mikša, čovjek koji je već vodio HNS od 1997. do 1998. godine. Ipak, on sam odlučno odbacuje takve špekulacije.

‘Nisam kandidat za predsjednika HNS-a’

“Nisam kandidat. Ta je informacija samo nekakav spin koji je netko pustio. Nitko sa mnom o tome nije razgovarao, a isto tako, ja sam bio predsjednik prije 20-ak godina, tada sam bio mlađi, bavio sam se različitim poslovima, pa i projektom Francuska. Imam rezultat, ali volio bih da ne netko nadmaši u tome, da napravi bolji, no zasad se, nažalost, to nije dogodilo. Nadamo se da će se jednog dana dogoditi, makar nije jednostavno, ali u svakom slučaju, to više nije posao za mene. Počasni sam predsjednik HNS-a, to je za moje godine i minuli rad primjereno. Volim nogomet, volim pomoći i pomažem koliko mogu i koliko me trebaju”, rekao je Mikša za Sportske novosti.

“Što se tiče HNS-a, on ima legitimno vodstvo, mislim i kompetentno, ima i rezultat, govorim prije svega o sportskom dometu. Da ima nezadovoljstva, to je moguće: kad je puno ljudi i kad je mentalitet takav kakav jest, pa i politika se na razne načine pokušava miješati, stvori se situacija u kojima se sukobljavaju razni interesi, ali smatram da to nezadovoljstvo Savez mora riješiti u svojim redovima. Ako je točno ono o čemu se piše, valja vidjeti u čemu je problem”, dodao je Mikša.