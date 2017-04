KEK ODGOVORIO NA NEBULOZE DINAMOVA TRENERA: ‘Folklor traje i dalje, ali ljudi nisu blesavi’

U posljednju četvrtinu hrvatskog prvenstva nogometaši Rijeke ulaze kao vodeća momčad lige, s četiri boda prednosti pred Dinamom. U subotu im u sklopu 28. kola u goste dolazi pretposljednja momčad lige Split.

Solidno su Splićani krenuli u proljetni dio prvenstva, ali u zadnja su četiri kola osvojili samo jedan bod. Trener Rijeke Matjaž Kek ipak ne dozvoljava da ga to zavara.

“Moramo imati respekt prema Splićanima. Imaju iskustvo i mladost, dobro su igrali protiv Osijeka, imali su svoje prilike. Moramo razmišljati prije svega o sebi i kvaliteti naše igre. Je li nas potrošila utakmica protiv Dinama? Ne toliko da tjedan dana kasnije ne bismo ušli još žešće u utakmicu”, najavio je slovenski stručnjak.

Potvrdio je Kek da za subotnji dvoboj neće moći računati na ozlijeđenog Ristovskog i suspendiranog Mišića. Osvrnuo se potom i na spornu izjavu Dinamova trenera Ivajla Peteva koji je rekao kako je “Dinamo najoštećeniji klub lige, a licemjeri iz Rijeke stalno vrše pritisak na suce, a u isto vrijeme Andrijaševićeve ruke na leđima suparnika prije Vešovićeva pobjedničkoga gola Slavenu su u redu”. Zaboravio je Petev očito sramotno dosuđeni jedanaesterac za Dinamo nakon Soudanijeve glume protiv Cibalije. Bez te bi pobjede (2-1) Zagrepčani danas zaostajali šest bodova za Riječanima.

“Nemam komentara na te izjave. Zanima me samo moja momčad i naša igra. A folklor traje i trajat će i dalje, to čini našu ligu posebnom. Nekad izrazim mišljenje pa onda svi skoče, ali ja trebam raditi i razmišljati o svojoj momčadi. Ne zanima me što misli trener neke druge momčadi. No, ljudi nisu blesavi, kao ni ja, ni vi”, poručio je Kek.