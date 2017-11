JE LI ITKO IKADA OVAKO ODBIO REAL!? ‘Kad bi me zvali iz Madrida pustio bih telefon da zvoni’

Impresivna je već dulje vrijeme forma argentinskog napadača Interove nogometne momčadi Maura Icardija pred suparničkim vratima. Toliko impresivna da ga mediji sve češće spominju u kontekstu prelaska u madridski Real.

Sa petnaest pogodaka u četrnaest odigranih utakmica u Seriji A, Icardi je i vodeći strijelac talijanskog prvenstva, lige u kojoj je u prošloj sezoni postigao 24 pogotka za klub u kojem je odigrao 160 utakmica uz učinak od 93 gola i 23 asistencije.

PEREZ I ZIDANE SPREMAJU NOVI POTRES NA TRŽIŠTU: Jedan od najboljih svjetskih napadača stiže na Santiago Bernabeu

Iako je ugovorno vezan za milanski klub u kojem igra s kapetanskom vrpcom do ljeta 2021. Icardi je sve češće u medijima opisivan kao igrač koji je idealno rješenje za Realove probleme u napadu, a budući da je riječ o 24-godišnjaku to rješenje moglo bi biti dugoročno. Postoji samo jedan problem u cijeloj priči, a taj je da Icardiju, zaključiti se može iz teksta kojeg donosi As, napadaču koji je prošao Barceloninu nogometnu školu, takvo što ne pada na pamet.



“Kad bi me zvali iz Real Madrida pustio bih telefon da zvoni. Znate kako razmišljam, nema se tu što za reći”, jasan je Icardi čije misli, barem ako je vjerovati treneru momčadi Lucianu Spallettiju, idu prema kraju karijere u dresu ovog milanskog kluba:

“Svakodnevno s njim radim i dojma sam da uživa biti u ovoj momčadi i u krugu ovih suigrača. Ugodno živi u Milanu, navijači ga vole pa ne sumnjam da želi ostati ovdje. Želja mu je novi ugovor. Upitate li ga koliko bi želio ostati dobit ćete odgovor – do kraja igračke karijere.”