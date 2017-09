JE LI ISTRA OŠTEĆENA PROTIV DINAMA? Evo što Oko sokolovo kaže o situaciji koja je podigla veliku buru

Sudački ekspert Mateo Beusan ocijenio je u emisiji Stadion na HRT-u dvije situacije koje su prošli vikend izazvale puno pažnje u hrvatskom nogometu.

Istra 1961 i Dinamo su u desetom kolu hrvatskog prvenstva odigrali 0-0, no čini se da su Puljani trebali slaviti pobjedu. U 86. minuti je Vojnović zabio gol glavom, ali pomoćni je sudac označio zaleđe i pogodak je poništen.

Sporna noga Dinamova igrača

“U ovoj situaciji je gotovo nemoguće da pomoćni sudac vidi što se dogodilo. Sporna je desna noga Dinamovog igrača zbog koje nije bilo zaleđe, ali pomoćnik to nije mogao vidjeti. Sudac je, dakle, pogriješio, nije biolo zaleđa, ali tvrdim da pomoćnik to nije mogao vidjeti. No, u svakom slučaju je ovo pogreška”, naglasio je Beusan koji je ocijenio opravdanim raniji crveni karton dinamovcu Sigaliju.

Na Poljudu su Hajduk i Lokomotiva odigrali neodlučeno 2-2, a gosti iz Zagreba su se žalili da je Almeida gol za 1-1 u 72. minuti postigao iz zaleđa.

“Ovo je također teška situacija, ali mislim da je sudac donio dobru odluku. U ovakvim situacijama se prednost daje napadaču. Nema šanse da bez 3D kamere dokažemo je li ovdje bilo zaleđe ili ne”, istaknuo je Beusan.

‘Sigali je mogao dobiti crveni’

Osvrnuo se i na situaciju na samom kraju kad je došlo do naguravanja igrača u kojem je prednjačio Hajdukov napadač Said.

“Guranje i udaranje nije isto. Za guranje se daje samo žuti karton, ali sudac Batinić ovdje ne bi pogriješio da je Saida isključio jer je ovaj gurnuo tri igrača zaredom. Da mu je dao crveni karton, nitko mu ne bi mogao reći ni ‘a’. Ali Batinić je dovoljno iskusan pa je svirao kraj utakmice”, rekao je Beusan.