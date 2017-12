IVICA OLIĆ SECIRAO SUPARNIKE VATRENIH NA SP-U I PORUČIO: ‘Ne bi bilo normalno da ja to kažem, ali…’

Bivši napadač hrvatske nogometne reprezentacije Ivica Olić prokomentirao je suparnike Hrvatske na predstojećem Svjetskom prvenstvu

Ivica Olić, legendarni napadač hrvatske nogometne izabrane vrste, danas pomoćnik izbornika Zlatka Dalića, secirao je suparnike Vatrenih u skupini D Svjetskog prvenstva kojeg će sljedeće godine organizirati Rusija.

Skraćeno, moglo je i bolje, ali i gore, kaže Olić u razgovoru za Sportske novosti.

“Ajmo ovako, iz prve jakosne skupine, ako si želio nekoga, onda je to mogla biti Rusija ili Poljska. Sve su druge reprezentacije s neupitnom kvalitetom i nisu badava u tom društvu. No, u četvrtom ‘potu’ je bilo puno boljih mogućnosti. Eto, zapala nas je Nigerija, tako je kako je. Odmah mi je upalo u oko da su 14. studenoga igrali u Rusiji prijateljsku utakmicu s Argentinom u kojoj su dobili 4-2. U Krasnodaru. Istina, Messi nije igrao. To je susret u kojem je Agüero imao probleme, kad je pao u nesvijest. Na poluvremenu je bilo 2-0 za Argentince. Pogledao sam te golove. Nigerija je potentna reprezentacija, izrazito brza, fizički moćna, sigurno neugodna. Prvi su nam protivnik, treba ih dobro analizirati, puno su, po meni, kvalitetniji od Kameruna s kojim smo se sastali na proteklom Svjetskom prvenstvu. Island je, pak, protivnik kojeg znamo, bio je s nama u kvalifikacijskoj skupini, o njemu ne trebamo previše pričati. Riječ je o borbenoj reprezentaciji koja ima strašnu atmosferu, u stanju je prirediti vrhunsku utakmicu protiv bilo koga, ali mislim da ćemo biti spremni na njihov nogomet i odigrati kako želimo”, započeo je Olić i okrenuo se najatraktivnijem suparniku – Argentini predvođenoj Lionelom Messijem.



‘Ako Messi ima svoj dan…’

“Ta ekipa je s puno napora prošla kvalifikacije, ima strašnu kvalitetu, ali mučila se i praktično do zadnjeg kola drhtala hoće li izboriti izravan plasman. No, dovoljno je kazati za Argentinu: ime, kvaliteta i Messi. Da smo mogli dobiti lakše – jesmo, da smo mogli teže – jesmo. Ali što je tu je, ako želiš ići na Svjetsko prvenstvo ne možeš reći – joj, samo da ne izvučemo toga i toga. Toga nema. Moramo vjerovati u sebe, u našu snagu, doći tamo maksimalno spremni. S obzirom na to da će biti kraj sezone, s time i dosta igrača istrošeno, mene će sada, kao člana stručnog stožera, najviše zanimati kako pripremiti dečke, odmoriti neke, dobiti najbolju kombinaciju da budu u što boljem fizičkom i mentalnom stanju. S kvalitetom koju posjedujemo možemo se nositi sa svima, ali naravno da će na to prije svega utjecati koliko će spremni biti ključni igrači. Imat ćemo i slatke brige, Hrvatska nema samo 20, možeš nabrojiti 35-40 vrhunskih nogometaša.”

Prva asocijacija na Argentinu je poznata, vjerojatno i druga i treća, ali nikako se ne smije zaboraviti da ta reprezentacija ima i strašnu obranu, upozorava Olić.

“Kad posjeduješ takav napad, u komparaciji s Messijem, Agüerom, Di Marijom, kad jedan Higuain nije u reprezentaciji, a Icardi, Dybala… često budu na klupi, normalno da je obrana slabiji dio. Pa da je i obrana na istoj razini, ne bi se trebalo ni igrati Svjetsko prvenstvo. Kvaliteta je neupitna. Razgovarao sam s Rakitićem odmah poslije ždrijeba, kaže, “ako Messi ima svoj dan, možeš sve napraviti, poduzeti, ali uvijek je ispred tebe i misli tvoje momčadi”. Protiv sastava koji ima Messija nitko nije favorit, nema takvoga koga nisu u stanju dobiti. Mogu biti svjetski prvaci jer posjeduju kvalitetu u svim linijama, a da ne govorim u ofenzivnoj.”

‘Želim tu utakmicu na ispadanje’

Iskusni Olić zna da je ulazak u turnir iznimno bitan, a ulazak za Hrvatsku je utakmica protiv Nigerije.

“Prva utakmica ti daje zamah ili dodatne brige i probleme ako to ne napraviš. Vratit ću se na Sao Paulo, gdje smo izgubili na otvaranju. Bili smo dobri, imali šanse, sudac je pravio gluposti koje su nas koštale poraza, međutim jako nam je teško poslije bilo. Kamerun smo dobili, ali s Meksikom nam je trebala pobjeda, puno bi nam lakše bilo da smo mogli ići na neodlučen rezultat. Da nije bilo stani-pani. Sve karte ćemo baciti, gledati i tražiti najbolje rješenje za Nigeriju. Ne treba uopće sumnjati da imaju kvalitetu s obzirom da se radi o pet-šest igrača koji igraju u Engleskoj ligi i još nekolicinu s iskustvom iz Premiershipa, a otišli su, poput Obija Mikela, koji je u Kini. Ipak, vjerujem da je to na nama.”

U konačne prognoze Olić se nije htio upuštati, tek je kazao:

“Nikad nisam bio čovjek koji je volio davati procjene, naravno da bismo najsretniji bili da dođemo u finale, ali to je priča koja nije realna i ne bi bilo normalno da ja to kažem. Nakon što sam triput sa SP-a stizao pokunjen po ispadanju u skupini, želim tu jednu utakmicu osmine finala, na ispadanje, da u njoj vidim Hrvatsku. Znam da ćemo dati sve i da u tom susretu možemo svakoga dobiti.”