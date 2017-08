IBRAHIMOVIĆ KRENUO PO NOVI UGOVOR S UNITEDOM: Opet na travnjaku, sprema se produljenje suradnje

Švedski napadač Zlatan Ibrahimović trebao bi se kroz sljedeća 24 sata vratiti na terene koje nogometaši Manchester Uniteda koriste za treninge, javlja Sports Illustrated pišući o nastavku oporavka od ozljede koljena koja je sjajnom igraču skratila prošlu sezonu.

Sve ovo bitno je u kontekstu nastavka Ibrahimovićeve karijere koja bi mogla dobiti drugo poglavlje u klubu kojem se priključio prošlog ljeta i kojem je s 28 pogodaka pomogao doći do naslova u Europskoj ligi i Liga kupu.

ZLATAN JE NAPOKON REKAO SVOJE: Ibrahimović odlučio gdje želi igrati, slijede pregovori oko ugovora

Očekuje se da Ibrahimović po potpunom zalječenju oštećenih ligamenata i to kroz nekoliko narednih mjeseci potpiše novi ugovor s klubom s Old Trafforda i to unatoč činjenici što je iz Evertona kao dugoročno rješenje na mjestu napadača doveden Romelu Lukaku. takav rasplet već je najavio i menadžer momčad Jose Mourinho.



Iako Ibrahimovićev oporavak ide brže od prognoziranog, na terenima ga ne treba očekivati prije početka sljedeće kalendarske godine.