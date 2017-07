DINAMO U NAJVEĆOJ TAJNOSTI OSTVARIO VELIKI TRANSFER: Sve se odigralo u sjeni potrage za zadnjim veznim: ‘Ostao sam paf’

Dinamo je ostvario transfer koji je sve do prošlog tjedna izgledao nemogućim, a koji se odvio u strogoj tajnosti.

U sjeni Dinamove potrage za zadnjim veznim šefovi zagrebačkog kluba vodili su pregovore s čelnicima Ajaxa, nizozemskog velikana koji je nekoć harao Europom i koji još uvijek ima jaku nogometnu školu.

Naime, Ajax je ozbiljno “zagrizao” za sedamnaestogodišnjeg vratara Dominika Kotarskog. Ponudio je Ajax 750 tisuća, pa milijun eura za sedamnaestogodišnjeg vratara Dominika Kotarskog. Modri su odolijevali, ali pritisak iz Amsterdama bio je sve veći, uostalom, bliže se godine i kad bi Kotarski mogao otići praktički besplatno, pitanje je dokle bi čekao šansu u Dinamu, javljaju Sportske novosti.

Najmanje šest mjeseci ostaje u Dinamu

Na kraju je Dinamo prodao Kotarskog za 1,3 milijuna, uz bonuse koji su ponajviše vezani za nastupe u prvoj momčadi, odšteta može dostići i dva milijuna eura. Uz dodatak da Dominik još najmanje šest mjeseci ostaje u Dinamu. Kotarski je za SN kazao kako mu ništa niko nije rekao kad su se vodili pregovori.



“Nisam imao pojma da se nešto ozbiljno kuha. Prije tri dana mi je otac rekao da idem u Amsterdam. Ostao sam ‘paf’. I sad sam ovdje. Nemam riječi, stvarno, presretan sam, jedva čekam da dođem ovdje i počnem trenirati”, kazao je Dominik Kotarski.

Učenik je Sportske gimnazije u Zagrebu, pred njim je četvrti razred, koji će možda završiti i u Amsterdamu.

‘Dočekao me Marc Overmars, upoznao sam trenere Reizegera i Heitingu’

“Dva sam dana ovdje, bio sam u kampu na liječničkom, dočekali su me sjajno. Proveli su me kroz klub svi me pozdravljaju i žele mi dobrodošlicu, svi su znali tko sam, a nisam još ni došao. Kakvi uvjeti, kakvi tereni, sve je super. Dočekao me Marc Overmars, Ajaxov direktor nogometa, upoznao sam trenere Reizegera i Heitingu, koji vode U-19 momčad i Jong Ajax za koji ću ja igrati od sljedeće sezone, poželjeli su mi sreću. Kad vas tako dočekaju ne može ne biti impresionirani. Vjerujte, još sređujem dojmove, kao da sanjam”.

No, cijela priča ima i svoju crnu stranu. Ne tako davno u Ajax je otišao i Robert Murić, nije se uspio nametnuti, sad još uvijek traži mjesto pod nogometnim suncem, daleko od Amsterdama. Ne strahuje li od sličnog scenarija?

“Ma ne, siguran sam da mi se neće dogoditi nešto takvoga. Imam puno samopouzdanja, spreman sam učiti i napredovati, uvjeren sam da sam napravio pravi potez”, zaključio je Dominik.