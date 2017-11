ČOVJEK OPTEREĆEN USKOK-ovim OPTUŽNICAMA ISTIČE: ‘Obećanja bez pokrića ništa ne koštaju’

Izvršni direktor HNS-a Damir Vrbanović progovorio je o zahuhtaloj predizbornoj kampanji u hrvatskom nogometu, koja će kulminirati 22. prosinca, ali i o televizijskim pravima za EP 2020., koja HRT nije uspio dobiti.

IO NS-a Splitsko-dalmatinske županije jednoglasno je podržao Darija Šimića, a Damir Vrbanović je na to, u razgovoru za HTV, kazao kako mu je “jako drago da se pojavio Dario Šimić, da su se pojavili bivši igrači i profesionalci koji su ostvarivali uspjehe igrajući nogomet, a danas se žele kao poslovni ljudi uključiti u nogometnu organizaciju”.

No, isto tako je Vrbanović, čovjek koji je opterećen USKOK-ovim optužnicama zbog sumnje u zločinačko udruživanje u sklopu kojeg je, zajedno sa još Zdravkom Mamićem, Zoranom Mamićem, Marijom Mamićem, Nikkyjem Antonijom Vuksanom, Igorom Kroteom i Sandrom Stipančićem optužen da je iz Dinama na ilegalan način izvukao najmanje 144 milijuna kuna, kazao i ovo:





“Za sve ima put, mjesto i vrijeme. Razumijem da im je ovog časa vrlo atraktivan put da postanu važne figure hrvatskog nogometa, pa da kroz tu funkciju spoznaju stvari koje su trenutno bitne u našem nogometu, ali mislim da bi bilo normalnije da su se aktivirali kroz nogometnu organizaciju, ili kroz klubove ili kroz županijske saveze ili druge nogometne institucije, pa da su kroz to došli u HNS. No što je tu je, to je njihov odabir. Izbori 22. prosinca će reći što hrvatska javnost misli o svemu tome”, istaknuo je Vrbanović i dodao:

“Čini mi se da se radi o predizbornoj kampanji, u kojoj se lako može nešto obećati bez velikog argumenta, bez pokrića. Znate onu poznatu, da tri puta možete bez velike štete govoriti neistine – prije prve bračne noći, poslije lova i u predizbornoj kampanji, ne košta vas ništa reći nešto bez pokrića, istaknuo je Vrbanović i o televizijskim pravima za EP 2020. kazao:

“To je direktna pogodba između televizijske kuće i UEFA-e, žao mi je ako je to istina, da reprezentacija neće biti na nacionalnom kanalu. Ne znam gdje je puklo. Hrvatska nogometna vrsta je nacionalna svetinja, proizvod na koji možemo biti maksimalno ponosni i žao mi je da gledatelji diljem Hrvatske neće moći gledati utakmice na nacionalnom programu. Živimo u brutalnom svijetu profita i zarade, osobno mislim da to nije dobro za nogomet, ali nije to u našoj domeni”.