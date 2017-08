ADEMI PONOVNO TRENIRA S DINAMOM: ‘Prošao sam najteže razdoblje života, ali nije me ubilo. Vraćam se jači’

Bivši kapetan Dinama Arijan Ademi (26) u utorak navečer će odraditi prvi trening s momčadi nakon gotovo dvije godine.

Ademi je bio suspendiran zboga pada na dopinškom testu nakon utakmice protiv Arsenala u Ligi prvaka. Prvotnu kazna od četiri godine Sportski arbitražni sud (CAS) mu je u travnju smanjio na dvije godine što znači da se u listopadu može vratiti na teren, a prije toga može krenuti i s treninzima s momčadi.

‘Ne krivim nikoga’

“Izgubio sam dvije godine karijere, možda i najbolje godine igrački i, da, to mi nitko ne može vratiti. Međutim, ne razmišljam više o tome jer kad tako razmišljaš, to te ubije; gledam samo o budućnost. Nogometno sam puno izgubio, ali stasao sam u glavi, zadovoljavaju me neke druge stvari u životu. Postaviš drugačije ciljeve, cijeniš neke sitnice koje prije nisi cijenio. Najviše sam napredovao psihički, s obzirom na to da me sve to nije ubilo, jako me ojačalo. Upoznao sam nove ljude, nove prijatelje, sazrio sam kao čovjek i to je, na kraju, ipak najveći dobitak”, rekao je uoči povratka Ademi u intervjuu za Sportske novosti.

Makedonski reprezentativac ističe kako nikoga ne krivi za to što mu se dogodilo i kako ni na koga nije ljutit.



“Sve se to to dokazalo na CAS-u, mi smo doznali nakon tri-četiri mjeseca. Taj je suplement bio zagađen. I tu ću stati. Ne krivim nikoga, samo sudbinu, ona je tako htjela, to sam, očito, morao proći. Prošao sam najteži period života, ali svi imaju probleme i svakome su njegovi problemi najteži. Ne želim kukati, već se upravo zato želim vratiti što bolji i time pokazati svim ljudima da se nikad ne predaju, da slijede svoje snove jer su oni ostvarivi. Želim biti primjer da je sve moguće. Kažu neki da se nije moguće vratiti nogometu nakon dvije godine, ja baš želim pokazati da je to moguće i da ću se vratiti”, dodao je Ademi.