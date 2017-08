NAPOKON DOŠAO KRAJ CRNOG NIZA: Hrvatska tenisačica upisala prvu pobjedu nakon tri mjeseca

Hrvatska tenisačica Mirjana Lučić-Baroni (WTA – 31.) ostvarila je u nedjelju navečer prvu pobjedu nakon sušna tri mjeseca i šest uzastopnih poraza na WTA turnirima, svladavši u 1. kolu glavnog ždrijeba u New Havenu Estonku Anett Kontaveit (WTA – 28.) sa 6-4, 6-7 (3), 6-3 nakon dva sata i šest minuta borbe.

“Nije tajna da dugo nisam dobila meč. Mučila sam se s ozljedom ramena, ali danas sam odlučila biti tvrdoglava. Lijepo je opet pobijediti”, izjavila je 35-godišnja tenisačica koja je još od svibnja i turnira u Rimu, gdje je upravo porazom od Kontaveit (1-6, 1-6) započeo njezin crni, gubitnički niz, vuče ozljedu desnog ramena na kojem je i u ovom meču imala poveze.

Lučić-Baroni je u prvom setu čak triput oduzimala servis odličnoj Estonki, ali je dvaput gubila svoj pa je tek ‘break’ u devetom gemu bio odlučujući za osvajanje prve dionice meča. Kontaveit se vratila u drugom setu. Povela je 5-3, ali je Lučić-Baroni vratila ‘break’ zaostatka. No, u ‘tie-breaku’ je estonska tenisačica iskoristila Mirjanine pogreške i odvela meč u treći set.





I u njemu je Kontaveit prva došla do prednosti, povela 2-1 s ‘breakom’, ali je već u sljedećem gemu Lučić-Baroni vratila izgubljeno. Do kraja meča Kontaveit je uhvatila jedan gem, a Mirjana konačno dočekala kraj crnog niza te prvi put izborila mjesto u 2. kolu WTA turnira u New Havenu. Tamo čeka pobjednicu dvoboja između 8. nositeljice, Kineskinje Shuai Peng i Čehinje Katerine Siniakove.

