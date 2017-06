‘SRBIJA I HRVATSKA, DVA DRUGARA STARA’: Oni su neopterećeni ratom i kao takvi oduševili su čitavu regiju

Srpski košarkaš Miroslav Raduljica (29) i hrvatski Krunoslav Simon (32) oduševili su fotkom i statusom koji su objavljeni na Instagramu.

Miroslav Raduljica srpski je košarkaški div visok 213 cm i težak 113 kg. Igra na poziciji centra. Neumorni je radnik na parketu, idealan za obavljanje najprljavijeg posla u igri, onog pod košem.

Nekad je bio najprepoznatljiviji, osim po požrtvovnosti i snazi pod obručem, i po bradi. No, bradu je odlučio obrijati. Igrao je u NBA ligi za Buckse i Minnesotu, no vratio se u Europu i to u redove grčkog velikana Panathinaikosa.

Nakon toga, odlučio se na dolazak u Empori Milano, a ne na povratak u NBA. U Milanu su Simon i Raduljica još produbili svoje prijateljstvo. Njih dvoje su ustinu veliki prijatelji.



Osim kada se susretnu na utakmicama reprezentacija, kao na primjer u četvrtfinalu Olimpijskih Igara prošlog ljeta u Riju na Olimpijskim igrama, kada je Raduljica bio jedan od najistaknutijih srpskih košarkaša u dramatičnoj pobjedi njegove momčadi protiv tom prilikom lošijeg Simona i Hrvatske.

Dva drugara stara #srbija #hrvatska A post shared by Miroslav Raduljica (@mraduljica) on Jun 29, 2017 at 9:28am PDT

Ali do nekog novog susreta na suprotnim stranama, njih dvojica uživaju u zajedničkom ljetnom odmoru u Zablaću kod Šibenika. Simon je na domaćem terenu ugostio suigrača i rivala, a Raduljica, koji sad brani boje Jiangsu Dragons, je uživanciju i druženje ovjekovječio fotografijom nasmijanih i zagrljenih prijatelja kako bezbrižno sjede uz more, a koju je objavio na svom Instagram profilu, uz potpis:

Slika je izazvala oduševljenje i niz pozitivnih komentara. Inače, Simon je u Milano došao godinu prije Raduljice, 2015. i ostao tamo nakon što mu je prijatelj otišao u Kinu, a u intervjuima za talijanske medije objašnjavao je da je s Raduljicom, ali i drugim srpskim suigračem Milanom Mačvanom, prijatelj.

Kako je tada istaknuo, oni pripadaju mlađim, ratom neopterećenim generacijama i u inozemstvu se druže, izlaze zajedno i posjećuju se kod kuće. Za svaku pohvalu…