‘PI*AMO SE PO OVAKVOJ DRŽAVI’: Procurila sramota organizatora koja se dogodila na Maksimiru

Na Facebooku je osvanuo slučaj koji se navodno dogodio na utakmici 5. kola kvalifikacija za odlazak na SP u Rusiji 2018 između Hrvatske i Ukrajine na ispunjenom Maksimiru.

Navodno je navijačka grupa Ultras iz Vinkovaca prošlog petka imala problema s redarima zbog, pazite sad ovo, okrenutog transparenta naopako. Inače, okrenuti transparenti u navijačkom svijetu označavaju nezadovoljstvo grupe.

Kako se Ultrasi, kao i apsolutno sve navijačke grupe u Hrvatskoj, ne slažu s aktualnim vodstvom HNS-a i nisu baš ljubitelji lika i djela Zdravka Mamića (uostalom kao niti jedna navijačka grupa u domovini), iz tog su razloga okrenuli transparent naopako na gornjoj tribini na sjeveru.

U objašnjenju koje je osvanulo na Facebook stranici Izagola. hr na kojoj se, inače, objavljuje sve vezano uz navijače u Hrvatskoj, stoji opis same situacije. Post koji je osvanuo uz fotografiju spornog transparenta prenosimo u cjelosti:



“Vrhunac dana je ulazak redara na tribinu i naređenje da transparent Vinkovci ne smijemo držati na ogradi naopako jer će ući interventna i napravit nered. Pa je li u Hrvatskoj legalno da transparent držimo naopako jer smatramo da je to mirni i legitimni način da iskažemo kako se ne slažemo sa savezom?! Ovo je valjda slobodna, jednaka država za sve. (Očito samo na papiru). Pi*amo se po ovakvoj državi, pi*amo… U petak je bilo sve ok jer volimo svoju domovinu, samo zato. A svi vi što imate mukte ulaznice i dnevnice umrijet ćete mali, jer takvi ste i rođeni”, stoji u postu.

Inače, utakmicu Hrvatske i Ukrajine pratile su neviđene mjere sigurnosti do sad zbog straha od nereda hrvatskih ultrasa. No, na kraju je bilo “tresla se brda, rodio se miš”. Kao nebrojeno puta do sad. Vrijedi spomenuti kako je organizator utakmice bio HNS, pa možda tamo treba tražiti krivce za ovu apsurdnu odluku.