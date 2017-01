OVO IZGLEDA NESTVARNO: Jedan od najboljih trikova u povijesti snookera oduševilo više od milijun ljudi

Upravo ćete svjedočiti jednom od najboljih trikova u povijesti snookera.

Poznati britanski BBC s velikom oduševljenjem piše o triku koji je postao globalni hit. Jedan od najboljih trikova u povijesti ovog sporta izveden je u snooker baru u Bristolu pogledalo preko milijun ljudi. Bio je to zakašnjeli božićni trik koji se nezaustavljivo širi internetom.

Za sve su odgovorni snooker entuzijasti koji su odlučili pomaknuti granice ovog sporta. Priprema je trajala 11 sati, kugla je u triku prošla 152 metra, a preko milijun ljudi ostalo je oduševljeno viđenim.

Snooker kugla prošla je put od stuba preko desetine stolova za snooker, preko štapova koji su glumili mostove od stola do stola pa sve do cilja koji je bio u rupi na šanku. I to sve bez greške. Da, ovo izgleda ustinu nestvarno. Svaka čast glavnim akterima pothvata. Naklon do poda…