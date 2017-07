NOGOMETAŠ PROŽIVLJAVAO DRAMU U SVLAČIONICI: Primili ga za vrat i udarili šakom u glavu

Ultrasi Vojvodine, popularno zvani ‘Firma 1989’, fizički su napali nogometaša kluba za koji navijaju Nikolu Trujića.

Do fizičkog napada je došlo u svlačionici nakon ispadanja od Ružomberoka (2-0 u drugoj utakmici, ukupno su prošli s 3-2) u prvom kolu kvalifikacija za Ligu Europe. Desetak pristalica Vojvodine, izrevoltirano rezultatom svoje momčadi, upalo je u svlačionicu na gostovanju u Slovačkoj, a jedan od njih je Nikolu Trujića uhvatio za vrat i počeo ga gurati, javlja srpski Dnevnik.

Upali u svlačionicu

Trujić je za spomenuti medij ispričao kako je sjedio u svlačionici nakon utakmice, kad je odjednom, niti sam ne zna kako, grupa od desetak navijača Vojvodine ušla u svlačionicu.

“Kako im je to pošlo za rukom, ne znam, jer riječ je o prostoru u koji nitko, osim samih igrača i službenog osoblja kluba, ne može ući. Predvođena Slobodanom Milutinovićem, međutim, ova grupa je, dakle, ušla u našu svlačionicu, a Slobodan me uhvatio za vrat i počeo gurati. Optužio me da sam se raspravljao s navijačima iako nikome ni riječ na terenu nisam rekao. Potom me je drugi od njih, mislim da je riječ o Milutinovićevom bratu, udario šakom u glavu. Tom prilikom mi je rečeno da navijači više neće mene gledati u momčadi, da više neću igrati, da se na tome neće završiti i da ću ‘Vidjeti po povratku u Novi Sad”, rekao je Trujić koji je igrački stasao u nogometnoj školi Partizana, a koji je nakon ovog incidenta odlučio otići iz kluba.



Odlazi iz kluba i namjerava tužiti organizatora

“To što se dogodilo je prava katastrofa! U šoku sam. Sigurno da više nisam nogometaš Vojvodine, pokupio sam stvari i vraćam se u Beograd. Ujedno, podnijeću tužbu i protiv FK Vojvodina, kao i protiv onih koji su me napali, a razmišljam preko Uefe tužiti i Ružomberok zbog ulaska u svlačionicu osoba kojima tamo nikako nije bilo mjesto”, objasnio je svoje sljedeće korake Trujić koji nije htio šutjeti.

“Ovo što se dogodilo treba izaći u javnost, nikako se ne smije takvo što kriti, jer, ne daj Bože, tko zna što još, pa i mnogo gore od toga, se može dogoditi. Ovakve stvari nisu prihvatljive da se dogode ni u svakodnevnom životu, a kamoli na međunarodnoj nogometnoj utakmici”, zaključio je Trujić.