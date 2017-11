LJEPOTICA NA MAKSIMIRU: Prekrasna supruga grčkog veznjaka mogla bi dodatno užariti atmosferu

#newbrands📦 #newpost📸 Red & black is my favorite contrast ❤️🖤 #set#top & #skirt by @adaliz_fashion_room 🎀💁🏻 #casualchic style 📌This outfit just u #musthaveit👌🏻 & u can get it from @adaliz_fashion_room 📍 . . . #ZETA_TACHTSIDI#GREEK#TVPRESENTER#WAG#MODEL#BUSINESSOWNER#FASHIONBLOGGER#BRANDAMBASSADOR#INSTACOLLABORATOR#MOM#LADYTAXTSIDI#TACHTSIMOM#INSTAMOM#BLESSEDWOMAN#brunetta#queenofglam @queen__of__glam

A post shared by ZeTΛ TΛXT$IDI💍👰🏻👱🏼💒👼🏻🍼👑🦄🌈 (@lady_taxtsidi77) on Oct 31, 2017 at 6:54am PDT