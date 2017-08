MOURINHO NE ODUSTAJE OD HRVATA: ‘Portugalac će se za njega boriti do zadnje sekunde prijelaznog roka’

Hrvatski nogometaš Ivan Perišić i dalje je tema engleskih medija. Tjednima traje saga oko njegovog transfera iz Intera u Manchester United, ali za sada nema dogovora.

Iako se činilo da je priča gotova i da će Perišić ostati u Interu, The Sun je u petak objavio kako to ipak nije istina. Prema njima, Jose Mourinho još uvijek želi krilnog napadača u svojoj momčadi, a navodno mu je cilj dovesti ga do kraja prijelaznog roka.

Inter je ranije poručio Manchester Unitedu da odustanu od Vatrenog, dok je trener Luciano Spalletti izjavio kako Perišić želi ostati.

Talijanski velikan traži za Hrvata 55 milijuna eura, što United do sada nije bio spreman platiti te je njihova posljednja ponuda iznosila oko 40 milijuna.



Jedan od razloga zbog kojeg je Mourinho zapeo za Perišića je činjenica da je ovog ljeta doveo Romelua Lukakua. Portugalcu je u momčadi potreban igrač koji će preciznim nabacivanjima stvarati šanse Belgijcu.

Inter, inače, u nedjelju igra prvo kolo Seria A s Fiorentinom pa će biti zanimljivo vidjeti hoće li Perišić biti u momčadi.