MODRIĆ DOBIO NOVO PRIZNANJE: Vatreni opet među kandidatima za Uefinu momčad godine

Kapetan hrvatske nogometne reprezentacije Luka Modrić i ove godine našao se u izboru Uefine momčadi godine.

On je je ove godine s Real Madridom obranio naslov u Lige prvaka te je osvojio Primeru, dok je s reprezentacijom osigurao plasman na Svjetsko prvenstvo u Rusiji.

Na nedavnoj dodjeli Fifine nagrade The Best izabran je u momčad godine, a hoće li izboriti svoje mjesto u Uefinoj momčadi odlučit će navijački glasovi i to ovdje.



UEFA Team of the Year is… L I V E ! 🎉 Supporting @ICRC's vital work with land mine victims in Afghanistan 👏 Pick your team 👉 https://t.co/FrSI9Vv5zX #TOTY #EqualGame pic.twitter.com/fd3ECqCF94 — UEFA (@UEFA) November 22, 2017

Modriću konkurenciju u veznom redu predstavljaju Dele Alli (Tottenham), Marco Asensio (Real Madrid), Casemiro (Real Madrid), Kevin de Bruyne (Manchester City), Christian Eriksen (Tottenham), Fabinho (Monaco), Eden Hazard (Chelsea), Andres Iniesta (Barcelona), Isco (Real Madrid), Toni Kroos (Real Madrid), Henrikh Mkhitaryan (Manchester United), Miralem Pjanić (Juventus), Paul Pogba (Manchester United) i Saul Niguez (Atletico Madrid).

Uefa organizira izbor idealne momčadi godine od 2001. godine, a prošle je godine Modrić izborio mjesto u veznom redu.