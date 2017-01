LUDNICA NA GRIPAMA: Split pred krcatim tribinama iznenadio Cedevitu i slavio u dramatičnoj završnici

U 14. kolu A-1 lige Cedevita je u gostima kod Splita poražena sa 66:63, objavio je klub an službenoj stranici.

Zagrepčani su na Gripama igrali bez Ryana Boatrighta i Marka Tomasa. Dobro su otvorili utakmicu i na veliki odmor otišli su s vodstvom 30:25. Međutim, drugo poluvrijeme Splićani su otvorili serijom 11-0 i treću su četvrtinu dobili 21:7.

U četvrtu se četvrtinu ušlo sa 46:37 vodstvom domaćina. Cedevita je zamalo u samoj završnici uspjela preokrenuti. Na 2:11 minute do kraja poslije trice Damira Rančića Splićani su imali +12, no Zagrepčani su presingom natjerali domaćine na izgubljene lopte i serijom 10-0 na 48 sekundi do završetka uspjeli su doći na zaostatak 59:61, no pobjedu naposljetku ipak nisu izborili.

John Shurna za Cedevitu je upisao 14 poena, Toni Katić ubilježio je 11 poena, tri skoka i pet asistencija, a Filip Krušlin devet poena i tri skoka, dok su domaćine predvodili Mateo Kedžo s 15 poena, četiri skoka i tri asistencije, Henrik Širko s 11 poena i sedam skokova, Damir Rančić s 11 poena, šest skokova i četiri asistencije te Goran Filipović s 10 poena, pet skokova i šest asistencija.

Cedevita već u nedjelju igra susret ABA lige s Novom Mestu.