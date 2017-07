LEGENDA MMA-A UNIŠTILA FEDORA: ‘Trajao je samo tri godine, ostalo vijeme je razbijao kante’

Foto: Screenshot: You tube

09:50 04.07.2017

Nizozemski majstor borilačkih vještina Alistair Overeem prokomentirao je je nedavni poraz Fedora Emelianenka od Matta Mitrionea te je poručio kako se on ne slaže da je Rus najveći borac svih vremena.

“Bio je odličan od 2002. do 2005., a ljudi govore o nevjerojatnih deset godina. Istina je drugačija jer je poslije 2005. razbijao kante. Isto tako nikada se nije borio u UFC-u i to mi smeta. To je morao napraviti kako bi potvrdio svoju vrijednost. Također, nije najveći teškaš jer se dva puta odbio boriti protiv mene dok sam bio Strikeforce prvak. Htio sam se boriti s njim jer je veliko ime, ali je odbio”, poručio je Nizozemac.





Nadolazećeg vikenda Overeem će se obračunati s Fabricijem Werdumom, a pobjednik bi potom mogao napasti naslov koji je u rukama Stipe Miočića.