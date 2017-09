TEŠKE RIJEČI IZMEĐU DVIJU LEGENDI: Stojko Vranković bez dlake na jeziku opleo po Petru Skansiju

Uoči prvog nastupa hrvatske reprezentacije na Europskom košarkaškom prvenstvu pale su teškle riječi između dvije naše legende – Petra Skansija i Stojka Vrankovića.

Bivši hrvatski izbornik Petar Skansi, koji je vodio reprezentaciju do nezaboravnog srebra na Olimpijskim igrama u Barceloni, prije nekoliko je dana u intervjuu Globusu izrazio prilično negativno mišljenje o atmosferi i izgledima naše nacionalne vrste na Eurobasketu.

OTVARANJE EUROBASKETA: Hrvatska protiv Mađarske u prvoj utakmici

‘Komentira stvari o kojima nema pojma’

“Mi smo tu u drugom redu, moj je dojam da kod nas nije sve posloženo kako treba. Nema one prave kohezije unutar kompletne organizacije, mislim na košarkaški savez. Izbornik Aco je usamljen… I zbog toga što ne postoji jedinstvo duha mi nemamo pravo biti optimisti”, rekao je Skansi.



Izazvalo je to reakciju njegova nekadašnjeg igrača, a danas predsjednika Hrvatskog košarkaškog saveza Stojka Vrankovića. On je pred kamerama HTV-a bez dlake na jeziku odgovorio Skansiju.

“Atmosfera je dobra, ali moram priznati da me zasmetao komentar Pere Skansija. Nije ni ljudski ni korektno da komentira neke stvari o kojima nema pojma. Rekao je da je izbornik Aco Petrović bio sam tijekom cijelih priprema što nikako nije istina. To je zločesta izjava i ide njemu na dušu. Eto, po Skansiju mi tu nismo ni bili iako su sami igrači rekli koliko im znači što smo s njima. To je nekorektno i zločesto”, poručio je Vranković.