ŠARIĆ PRED NOVINARIMA U PHILADELPHIJI: ‘Osjećam se umorno, a razlog je razočaranje zbog Eurobasketa’

Nakon ljeta u kojem je doživio novo razočaranje u dresu hrvatske košarkaške reprezentacije, Dario Šarić vratio se u Philadelphiju, među svoje 76erse s kojima započinje pripreme za novu sezonu u NBA ligi.

Onu prošlu, barem na osobnom planu, imao je odličnu. U najužem je krugu bio svestrani hrvatski košarkaš za nagradu koja se uručuje novacima u ligi, no sam NBA Rookie of the Year Award u konačnici je završio u vlasništvu Milwaukeejeva Malcolma Brogdona.

Može li ponoviti ili čak poboljšati prošlosezonske prosjeke od 12,8 poena i 6,3 skoka po susretu, koliko je prosječno bilježio za 26,3 minute provedene u igri, tek će se vidjeti. Kako bilo, iza Šarića je naporna sezona, a nova već pred njim.



“Za mene će sigurno biti teže izboriti se za veću minutažu u odnosu na prošlu sezonu, no prošle sezone sam igrao dobro i tome se nadam i sada. Ne razmišljam ipak tako već na način da sam u boljoj momčadi nego prošle sezone, a spreman sam preuzeti bilo kakvu ulogu”, kazao je Šarić, a prenosi službena internetska stranica njegova kluba.

“Osjećam se malo umorno, ako tako mogu reći”, priznao je potom Šarić dodavši da nije riječ o fizičkom umoru.

“Više je to na psihičkom polju nakon, a nisam to očekivao, ranog ispadanja na Eurobasketu. Nemam zdravstvenih problema i kad sezona započne bit ću i fizički i mentalno spreman za nastup u svakoj utakmici i svojih 100 posto u njima.”

Dodao je Šarić da nitko iz kluba na njega nije vršio pritisak da propusti europsku smotru, a na upit kako će se snaći budući da Ben Simmons vrlo vjerojatno preuzima u momčadi sve ono što je sam Šarić radio prošle sezone kazao da je teško reći ‘kako će sve izgledati’ jer prvi izbor drafta iz 2016., poput samog Šarića ‘zna igrati s loptom u rukama i dodati’, a zaključio kako će svi napraviti sve za veselje klupskih navijača…