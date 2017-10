PRVA POBJEDA CIBONE: Na krilima Tomasa, Žorića i Melvina do slavlja protiv Olimpije

Košarkaši Cibone svladali su ljubljansku Petrol Olimpiju sa 96-85 (28-30, 24-16, 23-21, 21-18) u dvoboju 2. kola ABA lige odigranom u četvrtak pred oko 700 gledatelja u KC Dražen Petrović.

Cibona je do prve ovosezonske pobjede u ABA ligi stigla na prilično uvjerljiv način, nakon što su Ljubljančani odlično otvorili utakmicu i u prvoj četvrtini koristili propusnost domaće obrane. No, kad je momčad pod vodstvom Slobodana Subotića odigrala čvršće u obrani te došla do nekoliko laganih koševa iz kontranapada, Cibona je počela stvarati rezultatsku prednost. Najveća je bila +14, koju su imali u nekoliko navrata, a to bi bila i njihova završna prednost da Špan nije pogodio tricu na isteku vremena.

Luka Žorić, Marko Tomas i Cleveland Melvin su sa po 18 koševa svaki bili najbolji strijelci u pobjedničkoj momčadi. Josip Bilinovac je postigao 12 poena i podijelio šest asistencija, a Marin Rozić je uz 11 koševa skupio i šest skokova.



Uvjerljivo najbolji kod Olimpije bio je Jordan Morgan sa 26 koševa i 12 skokova.

Cedevita i Crvena zvezda su jedine dvije neporažene momčadi nakon nepotpunog drugog kola. Cibona je s učinkom 1-1 na četvrtom mjestu, a Zadar s 0-2 na pretposljednjem, 11. mjestu.

ABA liga, 2. kolo:

Cibona – Petrol Olimpija 96-85

Odigrano ranije:

Zadar – Cedevita 76-92

C. zvezda – Mega 90-80

Mornar – Partizan 83-81

FMP – MZT Skopje 100-72

Ljestvica

1. Cedevita 2 2 0 166:143 4

2. C. zvezda 2 2 0 178:157 4

3. FMP 2 1 1 167:146 3

4. Cibona 2 1 1 184:181 3

5. Mega 2 1 1 175:178 3

6. Olimpija 2 1 1 180:189 3

7. Mornar 2 1 1 160:169 3

8. MZT Skopje 2 1 1 164:189 3

9. Budućnost 1 1 0 87:85 2

10. Partizan 2 0 2 170:175 2

11. Zadar 2 0 2 161:179 2

12. Igokea 1 0 1 93:95 1