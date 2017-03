PARTIZAN PAO U ZAGREBU: Cedevita pregazila Beograđane u Domu sportova

Košarkaši Cedevite poveli su s 1-0 protiv Partizana u polufinalu doigravanja regionalne ABA lige zahvaljujući 83-76 (25-17, 29-18, 16-24, 13-17) pobjedi u prvoj utakmici igranoj u Domu sportova igranoj u subotu.

Cedevita je odlično otvorila utakmicu, povela s 11-2, a u završnici prve četvrtine hrvatski prvak imao je i 10 poena prednosti (25-15). U tom razdoblju odlično je funkcionirao šut za tricu domaćeg sastava, dok su gosti zbog nedostatka visokih igrača bili ograničeni na pokušaje vanjskog šuta koji ih nije služio. Nakon što je Partizan početkom drugog dijela smanjio na 27-22, uslijedila je velika serija Cedevite kojom je prednost narasla na velikih 17 razlike (44-27), a na odmor se otišlo i s 19 poena viška (54-35).

Problemi u trećoj četvrtini

U trećoj četvrtini Cedevita je stigla i do +21 (58-37), no tada je proradio vanjski šut Partizana. Trice su redom pogodili Gordon, Hatcher, Birčević i Veličković pa je prednost Cedevite pala na jednoznamenkastu brojku (58-49). Tada se uvukla i nesigurnost u redove Cedevite, pa je Partizan dodatno smanjio razliku na 63-57. Ipak, do odmora uoči posljednjih 10 minuta Cedevita je uspjela pobjeći na 11 razlike (70-59), a početak četvrte četvrtine obilježili su brojni promašaji s obje strane. Naime, nakon koša Ratkovice za 72-63 u 32. minuti niti jedan sastav nije postigao niti jedan poen pune četiri minute prije no što je Bilan napokon provukao loptu kroz gostujući obruč.





Gosti su tri minute prije kraja smanjili i na pet razlike (76-71), ali da se ne bi ušlo u neizvjesnu završnicu potrudio se Krušlin tricom za 80-71 čime je osigurao mirniji kraj utakmice za svoju momčad.

Iduće subote u Beogradu

John Shurna je s 15 koševa bio najefikasniji kod Cedevite, ali sve je te poene postigao u prvom poluvremenu, Miro Bilan je dodao 13 ubačaja uz 9 skokova, dok su kod Partizana najučinkovitiji bili Willie Hatcher s 18 i Novica Veličković s 14 pogodaka.

Plasman u finale izborit će momčad koja ostvari dvije pobjede, a druga utakmica na rasporedu je sljedeće subote u Beogradu. Eventualna treća igrat će se za dva tjedna u Zagrebu. U drugom polufinalu igraju Crvena zvezda i Budućnost koje će svoju prvu utakmicu igrati u nedjelju.