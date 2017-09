OGORČENJE DRAŽENOVE MAJKE: ‘Boli me nepravda prema mome sinu, polako gubim strpljenje’

Biserka Petrović, majka legendarnog hrvatskog košarkaša Dražena Petrovića, priznala je da je boli odnos Hrvatskog košarkaškog saveza prema njezinom preminulom sinu.

Biserku Petrović je ovih dana oduševila slovenska košarkaška reprezentacija koja je senzacionalno osvojila naslov europskog prvaka. Slovence je do trona predvodio sjajni Goran Dragić kojem je Dražen bio uzor pa je tako na dresu reprezentacije nosio broj 3, baš kao i Petrović u New Jersey Netsima.

‘Još čekam odgovor’

Biserka je stoga poslala Dragiću poseban poklon – originalan Draženov dres iz Netsa! Dirnuti slovenski košarkaš joj je uzvratio poklanjanjem svoga dresa koji će dobiti svoje mjesto u Muzejsko-memorijalnom centru Dražen Petrović. Nakon nekoliko vrlo emotivnih dana Biserka Petrović je odlučila priznati i da je jedna stvar posebno boli.

“Posljednjih dana, zahvaljujući Dragiću i Sloveniji, mnogi su se prisjetili Dražena. Ali boli me nepravda ili, bolje rečeno, neodgovornost vodećih ljudi u Hrvatskom košarkaškom savezu prema Draženu! Moram to reći jer smo prije više od mjesec dana poslali HKS-u upit u ime Zaklade Dražen Petrović, u kojem ih molimo očitovanje što se dogodilo s Kupom Dražena Petrovića, koji se ne održava već treću godinu. Odgovor još nismo dobili i polako gubim strpljenje. Neću ih sigurno moliti da se jave, ali pitam ja vas zar nije sramota to da prvi hrvatski kapetan nema svoj kup?”, rekla je za tportal gospođa Petrović.

‘Stojko će se zauzeti’

Nadu joj daje činjenica da je predsjednik HKS-a Stojko Vranković koji je bio jedan od najbližih Draženovih prijatelja.

“Stojko će se, ne sumnjam u to, sigurno za to zauzeti. U dopisu smo im jasno dali do znanja kako ne želimo da to natjecanje vode privatne osobe, kao što je bio slučaj. Zabranila sam korištenje Draženovog imena na takav način i jedino je logično da u HKS-u nešto pod hitno poduzmu”, zaključila je Biserka.