HRVATSKI KOŠARKAŠ IMA ZANIMLJIVU PRIČU: ‘Svi su ga se bojali, a ja sam LeBrona Jamesa slao po krafne’

U dugoj košarkaškoj karijeri Bruno Šundov promijenio je gotovo 30 klubova, upoznao mnoge pa i LeBrona Jamesa

Šesnaest država i 29 klubova, brojke su koje donose Sportske novosti u razgovoru sa 221 cm visokim hrvatskim košarkašem, promijenio je Bruno Šundov. Među tim klubovima ima i onih iz NBA lige – igrao je za momčadi Dallas Mavericksa, Indiana Pacersa, Boston Celticsa, New York Knickse i Cleveland Cavaliersa.

Za Cavse je u rosteru Šundov bio 2003. godine, iste one kada je u najjaču košarkašku ligu svijeta stupio LeBron James, rookie koji će se kasnije razviti u jednog od najboljih svih vremena. Zanimljivo je sjećanje o svom nekadašnjem, danas slavnom suigraču podijelio Šundov:

‘Dobra zaje*ancija’

“Bila je to fora u to vrijeme. Znate kako je, svatko je imao nekakva rookie iskustva, onu incijaciju u NBA. I je, nemam što kriti, Ilgauskas i ja smo uhvatili LeBrona Jamesa u đir. Svi su se nešto bojali, on je već tada bio faca, ono ‘LeBron je to’. Imao je već potpisan ugovor od Nikea na sto milijuna, ali kažem ja, ‘tko ga šiša, pa i on je samo rookie’. I ajde, majstore, ‘donesi krafne, novine’. I misliš da nije donio? Bilo je to tako, zaje*ancija dobra…”



“Znalo se odmah da će on biti igračina, bio je već tada super. Sve što je napravio do sada, bilo je predvidljivo već od prvog dana jer se odmah moglo vidjeti da je veliki radnik, ali i veliki vođa. Nije bilo teško to predvidjeti…”

Miller i Pierce primjeri su vođa

U osvrtu na dio svoje karijere proveden pod NBA obručima Šundov je dodao i ovo:

“Igrao sam s Dirkom Nowitzkim, čak smo bili draftirani iste godine, onda sam u Bostonu igrao s Paulom Pierceom, pa s Reggiejem Millerom u Indiani. LeBron je prirodna zvijer, ima on želju, ali fizički je čudo, s tim s rodio. Međutim, izdvojio bih Reggieja Millera i Paula Piercea, koji su primjeri što znači biti vođa, što znači biti kapetan neke momčadi. Poslije je to pokazao i Nowitzki. Ali, kažem, u vrijeme kad sam ja bio u tim momčadima Miller i Pierce su bili igrači kojima ne treba trener. LeBrona sam kačio u vrijeme kad je bio jako mlad.”