HEZONJA DANAS SAZNAJE U KOJEM ĆE KLUBU NASTAVITI KARIJERU: ‘Znam tko sam i znam što želim’

Mario Hezonja stavljen je ‘trade’ listu

Hrvatski košarkaš Mario Hezonja možda i broji posljednje sate života u Orlandu nakon što je potvrđeno da ga je klub stavio na ‘trade’ listu. Da ne bi bilo zabune, čelništvo Magica spremno je prodati (gotovo) svakog igrača iz rostera, no već nakon što su odbacili korištenje opcije njegova zadržavanja za četvrtu godinu bilo je jasno da bi moglo doći do razlaska.

Hezonja krajem sezone, dakle, postaje ‘free agent’ no u novi klub bi mogao i prije toga posebice nakon što su njegove opjevane atletske mogućnosti konačno i potvrđene konkretnim, vrlo dobrim brojkama. Nekoliko je klubova zainteresirano za igrača čiji su prosjeci 7,9 poena i 3,2 skoka po utakmici ove sezone, ali i koji u posljednjih pet susreta nudi i 15,2 koša po susretu, a u tom razdoblju oduševljava preciznošću (za tricu pogađa 16-28). Nadalje, kao starter u momčadi Hezonja svake večeri doprinosi sa 14,6 koševa i 5,2 uhvaćene lopte po utakmici uz 49,6 posto iz igre i odličnih 41,4 posto za tri poena.

Orlando Magic Rumors: Elfrid Payton and Mario Hezonja on trading block ahead of deadline https://t.co/2RZpC5yCfp — Orlando Magic Daily (@OMagicDaily) February 8, 2018

Motiviran i samopouzdan

“Nije me zasmetalo to što je Orlando odbacio mogućnost mog zadržavanja, znam tko sam. To je bila njihova odluka. No, ja uživam ovdje, volim ovu momčad i njene navijače te ću neovisno o situaciji s tom opcijom uložiti dodatan napor u rad. Jasno, volio bih ostati, vidim da se ovdje radi nešto posebnoga. Naravno, motiviran sam i imam samopouzdanja”, veli Hezonja kojem je najbolji ovosezonski učinak stigao nakon osam ubačenih trica i ukupno 28 poena momčadi Detroit Pistonsa.

Upravo se oni spominju kao jedan od kandidata u čije bi redove Hezonja mogao preseliti. Sacramento se također spominje kao opcija, no hoće li Super Mario uopće preseliti i ako hoće u koji će to klub odnijeti atleticizam i vrlo dobre brojke koje u posljednje vrijeme ostvaruje znat će se već večeras kada završava rok za razmjene igrača. Isto vrijedi i za ostale hrvatske košarkaške u NBA ligi…