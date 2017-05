CIBONA PROSULA ‘NEMOGUĆE’ U ZADNJOJ ČETVRTINI: Utakmica velikih preokreta otišla na stranu Cedevite

U prvom susretu finala doigravanja košarkaškog prvenstva Hrvatske Cedevita je u KC Dražen Petrović pobijedila Cibonu 79-73 i u seriji na tri pobjede povela sa 1-0. Druga utakmica na rasporedu je 20. svibnja u dvorani II Doma sportova.

Bila je to utakmica velikih preokreta, a Cedevita je stigla do pobjede premda je početkom posljednje četvrtine gubila 14 koševa razlike (52-66).

Cibona je odlično ušla u utakmicu i nakon dvije minute igre je vodila 7-0. Cedevita je tek nakon tri minute igre zabila prvi koš. ‘Vukovi’ su u sedmoj minuti imali i osam koševa prednosti (18-10), no aktualni prvak se probudio u završnici prve četvrtine i okrenuli su rezultat serijom 10-2, pa se na prvi odmor otišlo rezultatom 20-20.

Cedevita prvi put povela u drugoj četvrtini

Prvi koš u nastavku zabila je Cedevita stigavši do prvog vodstva (22-20), no Cibona je uzvratila serijom 9-0 za 29-22. U 17. minuti momčad Damira Mulaomerovića je prvi put došla do +10 (37-27), a ubrzo i na velikih 15 razlike (42-27). Cedevita je do poluvremena tek ublažila na 42-29.



Otvaranje drugog poluvremena donijelo je novi preokret. Cedevita je ušla u nastavak susreta sjajnom serijom 16-2 i povela 45-44. Međutim, tada je neobjašnjivo stala i Cibona je do kraja treće dionice povela sa 12 koševa prednosti (62-50). Cedevita je u posljednjih pet minuta zabila pet koševa, a primila čak 18.

Cibona ispustila +14 u zadnjoj

Na otvaranju posljednje četvrtine Cibona je povećala prednost na 14 razlike (66-52) i činilo se kako će mirno privesti susret kraju. No, momčad Veljka Mršića se još jednom probudila i novim preokretom 1:23 minute prije kraja stigla do izjednačenja (73-73), a zatim završnom serijom 6-0 osigurala prvu pobjedu.

Zanimljivo, Cedevita kao i u četvrtfinalu i polufinalu, niti u finalu nema prednost domaćeg terena, no otvorila je seriju pobjedom.

Cedevitu su do pobjede predvodili Filip Krušlin sa 18 koševa, Ryan Jamar Boatright sa 17 koševa, te Miro Bilan sa 14 koševa i 14 skokova. Kod Cibone najefikasniji su bili Luka Žorić sa 24 koša i 10 skokova, te Scott Reynolds i Marin Rozić sa po 12 koševa.

Ovo je četvrto uzastopno finale Cedevite i Cibone, a u protekle tri sezone slavila je Cedevita. Lani je bilo 3-0, u sezoni 2014/15. 3-1, a godinu prije toga 3-0.

Cibona je rekorder sa 18 naslova prvaka Hrvatske, dok je Cedevita slavila tri puta. Zadar je dva puta bio prvak, a po jednom su slavili košarkaši Zagreba i Splita.

Finalna serija:

1. utakmica: Cibona – Cedevita 73-79

2. utakmica: Cedevita – Cibona (20. svibnja)

3. utakmica: Cibona – Cedevita (25. svibnja)

Ako će biti potrebna

4. utakmica: Cedevita – Cibona (28. svibnja)

5. utakmica: Cibona – Cedevita (1. lipnja)