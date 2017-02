BOGDANOVIĆ SE VEĆ NAMETNUO: Hrvatski košarkaš pogađao sa svih strana, ubacio i tricu skoro s centra

Baš ono što je momčadi Washington Wizardsa trebalo u napadačkom dijelu igre donio je Bojan Bogdanović u svojoj tek drugoj utakmici za tu NBA momčad. Hrvatski košarkaški reprezentativac solidno je odradio svoju ulogu nakon ulaska s klupe za pričuvne igrače, no do gostujuće pobjede u utakmici igranoj u noći na ponedjeljak stigli su ipak igrači Utah Jazza.

Bogdanović je dobio lijepu minutažu – odigrao je više od 33 minute – i pritom pokazao da se na njega itekako može računati. Susret je završio sa 50 posto preciznosti iz igre (5-10, trica 3-6) za ukupno 15 poena, čemu je pridodao po skok, asistencije, osvojenu loptu i blokadu. Uz udarne napadačke opcije momčadi Johna Walla (23 poena, 11 asistencija, devet izgubljenih lopti) i Bradleyja Beala (22) bio je jedini u dresu Wizardsa koji je ubacio dvoznamenkast broj poena.

U njih valja upisati i tricu na kraju treće četvrtine s jedanaest metara udaljenosti.

“Dobro igra, trudi se i bori, a kad se pristupi utakmicama na takav način onda se privlače pogledi i dobiva veća minutaža na parketu u odnosu na one koji tako na igraju”, pohvalio je Bogdanovića trener momčadi Scott Brooks.

Za Jazz, koji je u jednom trenutku imao i 24 poena prednosti, kasnije, pred kraj susreta ‘otopljenih’ na šest, najviše je pokazao Gordon Hayward s 30 ubačenih koševa i devet uhvaćenih lopti.

Domaći poraz upisali su i Los Angeles Lakersi koji su već u ranoj fazi utakmice ostali bez odgovora na nalete San Antonio Spursa predvođenih Kawhijem Leonardom (25 poena). U 98-119 poraz svoje momčadi u Staples centru 18 minuta odigrao je i Ivica Zubac, a iskoristio ih za učinak od po dva poena, skoka i izgubljene lopte, odnosno blokadu i osvojenu loptu.

Pojedinačni učinak dana pripada Russellu Westbrooku koji je stigao do 29. triple-double učinka ove sezone. Ostvaren je on s 41 poenom i po jedanaest skokova i asistencija u pobjedi Oklahoma City Thundera protiv New Orleans Pelicansa, a bilo je 118-110. Novooformljeni centarski par Anthony Davis (38 koševa, sedam skokova) i DeMarcus Cousins (31 poen, deset skokova) opet su bili dominantni pod obručima, no opet nedovoljno dobri za pobjedu svoje momčadi.

NBA liga, rezultati:

LA Lakers – San Antonio Spurs 98-119

Milwaukee Bucks – Phoenix Suns 100-96

Denver Nuggets – Memphis Grizzlies 98-105

Washington Wizards – Utah Jazz 92-102

Detroit Pistons – Boston Celtics 98-104

Toronto Raptors – Portland Trail Blazers 112-106

Oklahoma City Thunder – New Orleans Pelicans 118-110

LA Clippers – Charlotte Hornets 124-121 (produžetak)