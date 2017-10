BOGDANOVIĆ I ŠARIĆ PROMAŠILI SVE ŠTO SU MOGLI: Čista nula kod vođa hrvatske reprezentacije

Vođe hrvatske košarkaške reprezentacije odigrale su iznimno loše u svojim utakmicama igranima u noći na četvrtak u najjačoj košarkaškoj ligi svijeta. Bojan Bogdanović promašio je baš sve što je mogao, a Dario Šarić nije baš niti gledao obruč suparnika. Pritom su i Boganovićevi Indiana Pacersi u Šarićevi Philadelphia 76ersi upisali poraze.

Indiana je gostovala kod Oklahoma City Thundera gdje je izgubila sve četvrtine i upisala 96-114 poraz. Russell Westbrook je stigao do novog triple-double učinka okončavši ogled s 28 poena, deset skokova i šesnaest asistencija. Na 28 koševa i deset uhvaćenih lopti zaustavio se i Carmelo Anthony.

Kod poraženih Pacersa izdvojiti valja tek trud Victora Oladipa (35 poena), ali i razočaravajuć učinak hrvatskog košarkaša čiji su poeni stigli sa crte slobodnih bacanja (4-4) dok je iz igre promašio svih pet pokušaja za tricu i dva za dva poena. Imao je i pet izgubljenih lopti.

Činilo se sve do posljednjih trenutaka utakmice da će Philadelphia 76ersi svladati Houston Rocketse, a takav je bio i rezultat na semaforu sve do posljednje sekunde ogleda kada je uz zvuk sirene za kraj utakmice kroz obruč domaćina u Wells Fargo Centru ušla lopta koju je iza crte za tri poena za pobjedu Rocketsa poslao Eric Gordon za konačnih 105-104. Bio je to Gordonov 16 pokušaj za tri poena i peti uspješan na utakmici koju je okončao s 29 koševa. Dva manje ubacio je James Harden uz 13 asistencija, a vrlo se korisnim pokazao i Clint Capela sa 16 poena i dvadeset skokova.



Sve to nekih 17 minuta pokušavao je zadržati Dario Šarić, no dva skoka, asistencija i osvojena lopta jedino je što vrijedi izdvojiti iz njegova truda. Napadački ga nije bilo nigdje, pokušao je samo jednom pogoditi koš suparnika i to iza crte za tri poena, a i to je bilo neuspješno.

Razloga za slavlje imali su Dragan Bender i Ivica Zubac, premda ne i za uživanje u vlastitoj statistici. Benderovi Phoenix Sunsi su s 97/88 bili bolji od Utah Jazza, a hrvatski reprezentativac igrao je 21 minutu i iskoristio ih za tri poena, četiri skoka i dvije blokade. Jedini šuteve uputio je za tricu, uz 25 posto uspješnosti.

Zubac i LA Lakersi slavili su u produžetku utakmice protiv Washingtona, a bilo je 102-99. Hrvatski centar nije nastupio, baš kao što minute nije dobio niti Ante Žižić za Cleveland Cavalierse (LeBron James 29 poena, deset skokova, 13 asistencija) u njihovom 107-112 porazu kod Brooklyn Netsa.

Stephen Curry (30), Kevin Durant (29) i Klay Thompson (22) kombinirano su postigli 81 koš u pobjedi Golden State Warriorsa protiv Toronto Raptorsa.

NBA liga, rezultati:

Charlotte Hornets – Denver Nuggets 110-93

Detroit Pistons – Minnesota Timberwolves 122-101

Philadelphia 76ers – Houston Rockets 104-105

Brooklyn Nets – Cleveland Cavaliers 112-107

Miami Heat – San Antonio Spurs 100-117

Oklahoma City Thunder – Indiana Pacers 114-96

Dallas Mavericks – Memphis Grizzlies 103-94

Phoenix Suns – Utah Jazz 97-88

Golden State Warriors – Toronto Raptors 117-112

LA Lakers – Washington Wizards 102-99 (produžetak)