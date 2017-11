VRAĆA SE UFC PRVAK! Stipe Miočić najavio novu borbu i jaka imena mogućih izazivača

Prvi veliki UFC-ov event u 2018. godini bit će onaj s brojkom 220, a održat će se 20. siječnja u Bostonu. Borbe još nisu potvrđene, no postoji mogućnost da ondje nastupi Stipe Miočić.

Posljednju je borbu aktualni prvak kategorije teškaša u UFC-u odradio još u svibnju, a poznato je da protiv organizacije vodi drugačiji oblik sukoba, onaj u kojem ne želi nastupati dok mu se ne poboljša ugovor.

“Lijepo je malo odmoriti, ali živcira činjenica da starim. Potrebno je dulje vrijeme oporavka”, prenosi Miočićeve riječi The News-Herald.

Za isti izvor američki borac koji s ponosom ističe hrvatske korijene dodaje:



“Treneri i ja pronašli smo neke nove stvari koje nam pomažu u treninzima.”

Jedna od njih je antigravitacijska traka za trčanje. Miočić je odušvljen:

“Sjajna stvar, obožavam je. Biti u dobroj formi za mene je iznimno važno, treninzi nisu laki i zato pokušavamo olakšati posao mom tijelu.”

Najvažnije pitanje svakako je ono kad se i protiv koga Miočić vraća u borbe. Ovo je njegov odgovor:

“Moglo bi to biti protiv Overeema ili Ngannoua. Možda Werduma ili Volkova, tko zna? Vaša pretpostavka jednako je točna koliko i moja. Još ne znam, sanzat ćemo.”

Tko god bio Miočićev suparnik, jasno je da će i taj meč biti povijesni jer bi Miočić u slučaju pobjede ostao sam na broju jedan ljestvice s obranama titule u konkurenciji teškaša u UFC-u.

“To će se dogoditi, nema sumnje da ću biti vlasnik tog rekorda. Nitko me ne može zaustaviti. Volim pobjeđivati i volim da me zovu prvakom. Kad do borbe dođe ja ću je dočekati spreman”, poručio je.