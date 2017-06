UFC TEŠKAŠ BRUTALNO UNIŠTIO SVOG PROTIVNIKA: ‘Boljele su me ruke i laktovi, ali morao sam nastaviti’

Desetu pobjedu i deseti nokaut upisao je Walt Harris (10-5) u subotu na UFC Fight Night 111 priredbi u Singapuru.

U teškoj kategoriji 34-godišnji snažni Amerikanac obračunao se s Francuzom Cyrilom Askerom (8-2 MMA, 1-1 UFC), a za pobjedu su mu trebale manje od dvije minute (1:44).

#WaltHarris @thebigticket205 defeats Cyril Asker via TKO round 1 – 1:44 A post shared by @ufc_daily on Jun 17, 2017 at 4:17am PDT

Harris je u 90. sekundi borbe protivnika prvo poslao u nokdaun i zatim neumorno nastavio udarati šakama i brutalnim laktovima iz gornje dominantne pozicije sve dok sudac nije intervenirao.

@TheBigTicket205 🇺🇸 (10-5) .. Getting the 1st Round TKO ..💥.. Today at UFC Singapore 🇸🇬!! A post shared by FightingLab UFC MMA Boxing (@fightinglab) on Jun 17, 2017 at 4:22am PDT

“Vidio sam da je ozlijeđen i vidio sam mu u očima da više ne želi biti tamo”, rekao je Harris nakon borbe za MMA Junkie i dodao:

“Zato sam odlučio pritisnuti sve dok me ne maknu s njega. Bez obzira na to kako sam se osjećao, boljele su me ruke i laktovi, ali rekao sam sebi moram nastaviti udarati jer sudac će uskočiti. Vidio sam da je par udaraca sjelo čisto i samo sam nastavio sve dok nisam došao do slavlja. Dokazao sam se. Mogu se boriti s bilo kime. Ne želim sad nikoga pozivati na borbu jer, iskreno, trenutno se ne mogu sjetiti niti jednog imena,” kazao je Harris u backstageu zatvorenog stadiona u Singapuru.