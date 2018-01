STIPE MIOČIĆ DAO IZJAVE KAKVE DO SAD JOŠ NISMO ČULI: Naše gore list progovorio o vrućoj temi

Stipe Miočić dao je još jedan intervju gdje je prokomentirao događanja u svojoj karijeri, ali je dao i par vrlo zanimljivih izjava, kakve do sada nismo imali priliku čuti.

Do borbe desetljeća, kako su mediji prozvali meč između Stipe Miočića i Francisa Predatora Ngannoua koji je na rasporedu 20. siječnja u TD Gardenu u Bostonu u sklopu UFC 220 eventa, ostalo je još šesnaest dana.

Čitav borilački svijet u iščekivanju je ovog spektakla u kavezu koji će dati odgovor na pitanje je li Stipe Miočić najbolji UFC teškaš svih vremena (od toga Stipu dijeli još samo jedna obrana naslova, jer nitko nikad u povijesti nije tri uzastopna puta obranio teškaški pojas) ili UFC ima novog vladara, novu superzvijezdu u obliku kamerunsko-francuske zvijeri, za koju kažu kako je budućnost ove elitne MMA organizacije.

Kako bilo, Stipe Miočić dao je još jedan intervju gdje je prokomentirao događanja u svojoj karijeri, ali je dao i par vrlo zanimljivih izjava, kakve do sada nismo imali priliku čuti, prenosi Fight Site.



Jedno pitanje bile je o tome kako je UFC pregovorao oko toga da organizira borbu njega i Jona Jonesa početkom prosinca na UFC 218…

“Nikad nisam imao niti jedan poziv u vezi toga, ukoliko se stvarno tu nešto radilo, ja ne znam ništa o tome. Može se reći da znam koliko i vi. Nešto sam čitao kako i Daniel Cormier misli doći gore i boriti se. Meni to nije bitno, boriti ću se protiv bilo koga”, prokomentirao je možebitnu borbu s prvakom poluteške kategorije, nebitno tko u tom trenutku bude nositelj tog pojasa.

Naravno da nije mogao izbjeći pitanje o Francisu Ngannou i njegovom snažnom udarcu i tome kako ga izbjeći. Ngannou drži svjetski rekord, njegov udarac jednak je udaru automobila od 96 konja.

“On definitivno snažno udara, no jednako tako snažno udaraju Mark Hunt i Junior Dos Santos. Ne postoji neki plan, bitno je jedino da me ne pogodi. Veliki momci imaju velike šake, no neće te udariti ukoliko sam ne naletiš na to, ukoliko mu ne dozvoliš. Ja volim pobjeđivati i tu sam da nastavim pobjeđivati. Nitko ne može opovrgnuti kako ću ja biti taj koji će postaviti rekord”, dao je do znanja Miočić.